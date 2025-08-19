Razveo se Tedeschi mlađi: Brakom sa 17 godina starijom suprugom punio je medijske stupce

Emil Tedeschi 2019. godine oženio se s Nikom Perenčević, a posljednjih mjeseci šuškalo se da se razvode.
Sin poznatog hrvatskog poduzetnika Emil Tedeschi i njegova supruga, jedna od najbogatijih Hrvatica i sedamnaest godina starija Nika Perenčević, razveli su se.
Posljednjih tjedana u kuloarima su šuškanja o razvodu postala sve glasnija.
Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
''Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima'', rekao je ekskluzivno za Story.
Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Emil Tedeschi i Nika Perenčević - 1 Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Par se vjenčao u tajnosti u ožujku 2019. godine na Malom Lošinju, goste je na raskošnoj svadbi zabavljao zagrebački gudački komorni sastav Vortex Strings, a za veselu atmosferu pobrinuli su se Tony Cetinski, Gibonni i Massimo, koji su uveseljavali kremu društvenog i javnog života Hrvatske.
Godine 2022. dobili su sina, a dječaku su dali ime Emil, baš poput oca i djeda.
Emil Tedeschi (FOTO: Igor Soban/PIXSELL)
Za njihovu se vezu pročulo 2018. godine, a 17 godina razlike nikada im nije predstavljao problem. Plavokosa Nika iz propalog braka ima i tri kćeri, koje im često rade društvo i na košarkaškim utakmicama na kojima su se svi zajedno pojavljivali. Emil je pak prije Nike ljubio kćer nogometnog trenera Nikole Jurčevića, Lanu Jurčević.
Podsjetimo, u veljači ove godine preminula je Emilova majka Maja Tedeschi.
Maja i Emil Tedeschi - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell
