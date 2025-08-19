Zar opet? Pjevačica izbjegla novu nesreću na turneji pred tisućama ljudi!

Katy Perry na svojoj "Lifetimes Tour" proživljava nezgode, kritike i slab odaziv publike, a ovoga puta najnovija snimka dolazi iz Raleigha.
Nakon što je u srpnju tijekom koncerta u San Franciscu umalo pala s divovskog leptira koji je kružio dvoranom iznad publike, pjevačica je imala novu nezgodu u dvorani u Raleighu. Kako se može vidjeti na snimci koja kruži društvenim mrežama, tijekom podizanja na instalaciji na pozornici, Perry je udario strujni udar.
@yourfavoritepaparazzi Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show last night #katyperry #thelifetimestour ♬ original sound - megamediacrave
Koliko ju je streslo, može se vidjeti kako je prilikom dizanja Perry udarala nogama po zraku, no na koncu je nastavila s nastupom dok ju je publika ispratila pljeskom.
"Lifetimes Tour" je započela krajem travnja, a već od prvog koncerta Perry je doživjela velike kritike. Publika na prvim koncertima je kritizirala neambicioznu koreografiju, opisavši ju kao nezainteresiranu, robotiziranu i više namijenjenu za školsku predstavu, za koncept su pisali da je zbunjujuć i da cijeli paket izgleda jeftino.
Još prije početka turneje, pjevačica je bila pod udarom kritika zbog nepotrebnog, 11-minutnog leta u Zemljinu orbitu s kapsulom Jeffa Bezosa, što je na koncu dovelo do slabe prodaje ulaznica za američki dio turneje. Osim toga, Perry se morala suočiti s ljubavnim problemima, nakon prekida devetogodišnje veze s glumcem Orlandom Bloomom s kojim ima kćer Daisy.
