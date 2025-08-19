Zar opet? Pjevačica izbjegla novu nesreću na turneji pred tisućama ljudi!

Katy Perry na svojoj "Lifetimes Tour" proživljava nezgode, kritike i slab odaziv publike, a ovoga puta najnovija snimka dolazi iz Raleigha.

Katy Perry nema mira na svojoj turneji "Lifetimes Tour".

Nakon što je u srpnju tijekom koncerta u San Franciscu umalo pala s divovskog leptira koji je kružio dvoranom iznad publike, pjevačica je imala novu nezgodu u dvorani u Raleighu. Kako se može vidjeti na snimci koja kruži društvenim mrežama, tijekom podizanja na instalaciji na pozornici, Perry je udario strujni udar.





Koliko ju je streslo, može se vidjeti kako je prilikom dizanja Perry udarala nogama po zraku, no na koncu je nastavila s nastupom dok ju je publika ispratila pljeskom.

Katy Perry Foto: Instagram

Katy Perry Foto: Instagram

Katy Perry - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Svjetska senzacija koja je napunila Hipodrom snimljena u Hrvatskoj!

"Lifetimes Tour" je započela krajem travnja, a već od prvog koncerta Perry je doživjela velike kritike. Publika na prvim koncertima je kritizirala neambicioznu koreografiju, opisavši ju kao nezainteresiranu, robotiziranu i više namijenjenu za školsku predstavu, za koncept su pisali da je zbunjujuć i da cijeli paket izgleda jeftino.

Galerija 25 25 25 25 25

Još prije početka turneje, pjevačica je bila pod udarom kritika zbog nepotrebnog, 11-minutnog leta u Zemljinu orbitu s kapsulom Jeffa Bezosa, što je na koncu dovelo do slabe prodaje ulaznica za američki dio turneje. Osim toga, Perry se morala suočiti s ljubavnim problemima, nakon prekida devetogodišnje veze s glumcem Orlandom Bloomom s kojim ima kćer Daisy.

Katy Perry - 2 Foto: Instagram

Orlando Bloom i Katy Perry u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Orlando Bloom i Katy Perry (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Kako se nosi s pritiskom turneje, pogledajte OVDJE.

Je li nova ljubav na pomolu, pročitajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je glumica koja je s Edom Sheeranom stigla u Lijepu Našu? Pamte ju po eksplicitnim scenama

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Podmorska fotka plavokose Velalučanke zaista oduzima dah: ''Kao da je morska vila''

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca