Svjetska senzacija koja je napunila Hipodrom snimljena u Hrvatskoj!

Britanski glazbenik koji je prošle godine imao koncert u Zagrebu vratio se u Lijepu Našu.

Naime, vratio se zbog posebnog razloga - ovih dana snima novi spot na Hvaru, a njegovu fotku objavila je Turistička zajednica grada Hvara.

Ed Sheeran Foto: Instagram/visithvarhr/Instagram

"Dan snimanja", napisali su uz Edovu pjesmu ''Shape of You''.

Ed Sheeran - 10 Foto: Profimedia

Kako piše Večernji list, Ed nije jedina poznata osoba koja je trenutačno na Hvaru. Sa sobom je poveo glumicu Phoebe Dynevor, zvijezdu hit-serije ''Bridgerton'', koja će također glumiti u spotu.

Ta ljepotica gledateljima ispred malih ekrana poznata je kao glavni lik prve sezone serije, utjelovila je Daphne, najstariju sestru Bridgerton.

Ed Sheeran Foto: Profimedia .

Podsjetimo, Ed Sheeran je u Zagrebu pred 70.000 obožavatelja napravio spektakl za pamćenje, a veliku galeriju s koncerta pogledajte OVDJE.

Ed Sheeran Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Ed Sheeran - 10 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

