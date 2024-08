Ed Sheeran u Zagrebu je napravio spektakl za pamćenje, pogledajte veliku galeriju s događaja o kojem će se još dugo pričati!

Ed Sheeran sve je oduševio svojim nastupom u Zagrebu, koncert je trajao dva i pol sata.

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice Ed Sheeran nastupio u subotu navečer pred 70.000 ljudi na zagrebačkom Hipodromu.

Sheeran, kojem je ovo bio prvi nastup u Hrvatskoj, priredio je posjetiteljima sjajnu večer, izvevši presjek novijih pjesma i najpoznatijih hitova poput Perfect, Thinking Out Loud ili Shape of You. Nastup je završio pjesmom Bad Habits.

Sheeran je Zagrebu nastupio u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics) i bio je to najposjećeniji međunarodni koncert u zagrebačkom glavnom gradu još od nastupa grupe U2, koji su prije točno 15 godina dva dana zaredom rasprodali Maksimir.

Prije Sheeranova izlaska na pozornicu, publiku su zagrijavali britanski glazbenik Calum Scott i hrvatska zvijezda Dino Jelusić.

Sheeran je publiku pozdravio na hrvatskom, a pojavio se u majici s natpisom Zagreb. Pjevao je dva i pol sata.

"Ovo mi je prvi put u Hrvatskoj. Dobra večer. Subota je, ljeto je, želim da u ponedjeljak dođete na posao bez glasa. Tako da ćemo pjevati dok ne ostanete bez glasa", rekao je glazbenik kad se popeo na pozornicu.

