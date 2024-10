Povratak stvarnih ženskih oblina na male ekrane: One ruše predrasude o idealnom izgledu tijela!

Emily Atack i Nicola Coughlan svojim ulogama u serijama "Rivals" i "Bridgerton" razbijaju sve tabue o plus size glumicama i golotinji.

Nova serija na platformi Disney+ "Rivals", nastala prema predlošku Jilly Cooper, već ima više od 94 % pozitivnih kritika na stranici Rotten Tomatoes i osvojila je publiku i kritiku. Puno pohvala dobila je i glumica Emily Atack, koja u seriji tumači promiskuitetnu suprugu zamjenika premijera Saru Stratton, što je pokazala već u prvoj epizodi kada se skinula do kraja.

Već u prvih 25 minuta serije 34-godišnja glumica skinula se u donje rublje, a kasnije je igrala tenis kao od majke rođena s likom Alexa Hassella.

"Bilo je tako smiješno jer kad su mi poslali scenarij, rekli su: 'Znaš, morat ćeš igrati tenis gola.' To je bila jedna od stvari koje su rekli. I rekla sam: 'Disney, nema šanse da me natjeraš da igram tenis!'" ispričala je Atack u jednom radijskom intervjuu. "To je ono zbog čega sam se iskreno brinula. Rekla sam da nema šanse! Ali da. Dakle, kad sam prošla sve to, pročitala scenarij, rekla sam: 'Da, ovo je stvoreno za mene, ova uloga.' Te se uloge se pojavljuju vrlo rijetko i to mi je jednostavno progovorilo."

Dotaknula se i snimanja golišavih scena.

"Kada ste tamo i radite to, stvarno nije onako kako izgleda u stvarnom životu. Na primjer, kada snimate scenu seksa, u tome nema ničega seksi! To je smiješno! Znate, svi se nasmijemo, ali svi smo vrlo profesionalni. A u današnje vrijeme imate koordinatore intimnosti, to je sasvim druga stvar", otkrila je Emily Atack. "Imaš ljude koji te oblače u ogrtač čim viknu reži, znaš? I također, stvarno pomaže kada imate nekoga kao što je Alex Hassel, koji je jednostavno najljepši gospodin na svijetu. I da, sve dok su svi sigurni i profesionalni, i nastavljamo s tim, radim svoj posao, lijepo se zabavljam!"

Emily, rođakinja Paula McCartneyja koja je u filmskoj i televizijskoj industriji već 17 godina, jedna je od rijetkih plus size glumica koje su tumačile glavne uloge. Majka tek rođenog dječaka ranije se borila s negativnim komentarima, no sada kaže kako je se uopće ne dotiču: "Srećom, imam divan život pun ljubavi i prijateljstva i imam svoje zdravlje, pa iz toga crpim snagu. Neću se prikloniti strancu koji je osjetio želju da me prozove zbog mog podbratka."

Atack nije jedina plus size glumica koja je u nedavnom projektu imala golišave scene. U trećoj sezoni popularne Netflixove serije "Bridgerton" Nicola Coughlan, koja tumači ulogu Penelope Featherington, a kasnije Bridgerton, u petoj je epizodi imala takvu scenu s Lukeom Newtonom.

"Znate, teško je jer mislim da se žene s mojim tipom tijela - žene sa savršenim grudima - ne vide dovoljno na ekranu! I jako sam ponosna kao članica zajednice savršenih grudi. Nadam se da ćete uživati ​​gledajući ih", poručila je Coughlan, te zaradila ovacije publike na predstavljanju treće sezone.

U vremenu kada se ponovno raspravlja o pojmu zdravog tijela, važno je podsjetiti da je pojam savršenstva u onim nesavršenostima.

Mnogi su se šokirali koliko Nicola Coughlan ima godina, o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavna revija brenda Victoria's Secret prvi put u svojoj povijesti imala je plus size modele, o čemu više pročitajte OVDJE.

