Jedno je od najvećih imena hrvatske rock scene i planira pjevati sve dok je živ!

Tijekom 40 godina glazbene karijere, Goran Bare bio je i ostao jedno od najvećih imena hrvatske rock scene. 59-godišnjeg Vinkovčanina - glazba, kaže, izvlači iz svega. Upravo zbog toga nije mu u planu prestati pjevati, dok god je živ.

Koncert karijere prošle je godine Goran Bare sa svojim Majkama održao u zagrebačkoj Areni pred više od 15 000 obožavatelja. Sada je red došao na proslavu 40 godina glazbenog stvaralaštva, a ona će se odviti u nešto intimnijem prostoru.



''Recimo jednom sam u Beogradu svirao pred 50 000 ljudi, znači to je nemoguće, tu išta napraviti. Znači preko pet tisuća ljudi, već se gubi nekakva povezanost, možeš ti imat ekrane, silnu tehnologiju, to je najbolje ovako. Tu vidiš čovjeka, tu se napravi neka sinergija, a ovo je malo teže, sve se svodi na ajmo ruke gore, ajmo noge dolje'', govori Goran Bare.

_

Što publika može očekivati u klubu Boogaloo?



''Naši koncerti su spontani, kak bude, bude je l'. Mogu očekivati jedan normalan koncert grupe Majke. U zadnje 2 godine su dobri koncerti, bit će sigurno dobro, bit će odlično'', kaže Goran Bare.

Njegove su vinil ploče ušle u anale hrvatske rock scene, stoga ne čudi činjenica da se u pretprodaji isključivo mogu naći po cijeni višoj od 250 eura.



''Odlično, odlično neka. Jednog dana će sigurno bit 10 000 eura'', kaže Bare.

Na oduševljenje mnogobrojnih obožavatelja, u pripremi su nove pjesme.



''U jednoj je tema o tome, o toj netrpeljivosti, šema su blizu jedan drugog, sve se svodi na mobitele i kompjutore, ljudi se jednostavno boje jedi drugih'', govori Bare.

No nije Bare kritičan samo prema svojoj okolini. Ne štedi ni sebe i svoj život. U svojim se pjesmama često potpuno ogoli i zagrebe po najtamnijim dijelovima svoje duše.



''Ne mogu ja pjevati o ljubavi, sreći, prekrasnom životu i kako je sve divno.. Netko može. Ne mogu zato što kod mene svijet nije divan, oko mene nema ljepote, nema ničega.. Osim pokoja žena'', kaže Bare.



U što se zaljubljuje kod njih?



''Ono što me privlači kod žena je inteligencija, više nego izgled'', kaže.

Bare se često nalazi i u ulozi političkog komentatora. Za sebe kaže da je ljevičar, no ne i nostalgičar.



Treba li uvesti vojni rok u Hrvatsku ili ne?



''Ja mislim da trebamo imat pro vojsku i to je to... Tko hoće da ide, nek ide, tko neće, ne. A sad vojni rok, šta bi to značilo? Da bi bilo manje nezaposlenih godinu dana? Ako je to, onda okej'', kaže.

Ovaj neokrunjeni hrvatski kralj rocka, s Majkama će 21. i 22. studenog održati dva live koncerta proslave impresivnih 40 godina duge karijere.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.