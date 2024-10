Pismo Taylor Swift ismijava se na internetu, razlog je zbunjujući: ''Ovo izgleda kao da je pisao šestogodišnjak...''

Podcaster i jedan od velikih fanova Taylor Swift, Dave Portnoy, podijelio je na društvenim mrežama kako je dobio osobnu poruku američke pjevačice.

Mnogi ljudi u svijetu showbusinessa za sebe vole reći kako su "kraljevi swiftiesa", baze obožavatelja američke pjevačice Taylor Swift. Osim repera Flavora Flava i bivšeg igrača američkog nogometa Jasona Kelcea, brata njezina dečka Travisa, tu titulu voli prisvajati podcaster i voditelj Barstool Sportsa Dave Portnoy.

Portnoy, koji je posljednjih godina više puta branio Swift, bilo da se radi o njezinoj odluci da podrži Kamalu Harris ili da je obrani od bivših djevojaka njezina dečka, pohvalio se kako pjevačica cijeni njegovu podršku podijelivši osobnu poruku koju mu je uputila preko svoga brata Austina.

"Dave, tako sam sretna što si večeras na nastupu! Htjela sam ti reći hvala što si me uvijek podržavao, što si tako odan i što si mi čuvao leđa kad mnogi ljudi nisu. Nadam se da ćete se večeras zabaviti!" stoji u Taylorinoj poruci Portnoyu koju je dobio za vrijeme njezina koncerta u Miamiju, gdje je na tri koncerta pjevala pred 183 tisuće ljudi.

Međutim, umjesto da pohvale Swift kako je zahvalila Portnoyu na podršci, društvene mreže uzele su na pik njezin rukopis.

"Ovo je sjajno, ali, skromno rečeno, ima grozan rukopis", "Ovo izgleda kao da je šestogodišnjak pisao", "Ovaj rukopis šestogodišnjaka vrijedan je 1,6 milijardi dolara", ismijavaju se komentatori.

Rasprave o njezinu rukopisu sigurno neće previše brinuti Swift, koja se sada sprema za tri rasprodana koncerta u New Orleansu.

Njezina turneja "The Eras Tour", koja je već sada najprofitabilnija turneja u povijesti, vratila se proteklog vikenda u Miamiju, a završit će početkom prosinca u Vancouveru. Treći koncert u Floridi Swift je zaključila iznenađenjima u vidu novih kostima i suptilnom čestitkom svom dečku na pobjedi u nedjeljnoj utakmici Kansas City Chiefsa protiv San Francisco 49ersa.

KARMA IS THE GUY ON THE CHIEFS!!!! In honor of the chiefs being 6-0! pic.twitter.com/Ctl9Kczmyd