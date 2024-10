Andrea Šušnjara raspričala se o uspješnoj borbi s opakom bolešću i ljubavi s dečkom koji se zbog nje doselio u Hrvatsku

Došlo je vrijeme za rastanak! Andrea Šušnjara proteklog vikenda održala je posljednji splitski koncert s grupom Magazin. Nakon gotovo 15 godina u kultnom sastavu pjevačica kreće u samostalnu karijeru. Tim povodom razgovarala je s našim Gordanom Vasiljem. Među ostalim, otkrila mu je detalje odrastanja bez oca te one o uspješnoj borbi s opakom bolešću.

Ni iglica nije imala kamo pasti na posljednjem splitskom koncertu Andree Šušnjare s grupom Magazin. Nakon gotovo 15 godina, popularna pjevačica broji posljednje dane u kultnom sastavu, u petak ih još čeka zajednički nastup u Bjelovaru i to je to.

''Nemam osjećaj da je prošlo toliko godina, tako da sam se uljuljala u taj jedan zaštićeni balon, tu sam stajala i balzamirala sam se skupa s njima i mogla sam tako stvarno do smrti s njima pjevati, imamo nastupa, imamo posla, ali sam onda rekla sebi kad će biti dosta, kad je taj kraj'', govori Andrea Šušnjara.

I došao je! 37-godišnja Splićanka odlučila je napraviti rez pa od 1. studenog samouvjereno kreće sa solokarijerom.



''Pa ne znam zašto, svi me nekako plaše s tom solokarijerom. Mislim, ja samo radim ono što radim svaki dan, svaki tjedan, oslanjala sam se cijeli život na ljude ispred sebe, na publiku. Mislim da neće biti problema, ne znam zašto su svi oko mene prestrašeni, ja baš nisam prestrašena'', kaže.

Magazin je, kaže, njezina najduža veza u kojoj se nikad nije posvađala i iz koje nosi neke od najljepših uspomena, iako je to daleko od glamuroznog posla, kako se mnogima čini.



''Često sam izlazila na binu i bez šminke, bez frizure, obučena u ono u čemu sam krenula jer se u međuvremenu nisam imala gdje presvući. Ili je to bilo neko brzinsko presvlačenje na benzinskoj postaji na autoputu, bude tu svega, ili uđem usred sezone u luksuzni restoran gdje imamo večeru i imamo jako malo vremena do nastupa, i imam doslovno 15 minuta. Onda sa koferom uđem u WC pa se ondje onda presvučem nabrzinu. Onda me mediji ili ljudi prozovu 'ajme, kako se obukla, ne valja ovo, ne valja ono'. A zapravo nisam imala ni ogledalo'', prisjeća se.

Andrea nastavlja suradnju s obitelji Huljić, a Tončiju će, priznaje, doživotno biti zahvalna na potpori koju joj daje već 20 godina.



''Nije tajna, privatno sam odrastala bez tate i nisam imala taj autoritet u životu, bile smo ja, mama i baka same, tako da je on došao u moj život u baš nekim kritičnim, ključnim godinama, kad sam imala 16, kad je moj život mogao ići u bilo kojem pravcu. On me stvarno usmjerio i naučio posao i dao mi to povjerenje da jedan veliki Tonči Huljić nađe neku curicu koju ne zna, doslovno s ulice i da radi s njom.''

Na pitanje u kakvim je danas odnosima s ocem, odgovara.



''U prijateljskim. Mislim, imam puno godina, naučila sam u životu balansirati, oprostiti drugima, oprostiti sebi, što je najvažnije, tako da, evo, sa svima sam, mogu reći u dobrim odnosima. Nemam neprijatelje, nemam neke ljude koje ja ne volim ili koji mene ne vole, koliko ja znam. Sve sam to nekako riješila, puno sam radila privatno na sebi, zadovoljna sam gdje sam sad.''

Ova miljenica publike rano je odrasla, pa se tako osamostalila već sa 16 godina.



''Ne mogu reći da mi je bilo lako u životu kao ženi koja nema iza sebe ni pedigre, ni oca, ni nekog popularnog, poznatog, bogatog, tako da sam sve stvorila sama. Borila sam se sama, samu sebe financiram, sama zarađujem svoj novac, od 16. godine, otkad sam otkrila da znam pjevati, sama se brinem i borim za sebe.''

Iako je u ranim dvadesetima pobijedila i karcinom, Andrea se ne voli žaliti.



''Smatram kad je takvo nešto, kad je rak u pitanju, kad je zdravlje u pitanju, da se treba reći javno, ja sam prošla kroz to, možeš i ti. Vidiš mene, pjevam, zdrava sam, sve mi je ludilo, znači, bit će i tebi. Bori se, nemoj odustati i ja kad sam bila u bolnici, to sam sebi obećala, da ću drugima služiti kao pozitivan primjer.''

A osim na poslovnom ide joj i na privatnom planu. Splićanka uživa u ljubavi sa samozatajnim dečkom koji se zbog nje iz Njemačke preselio u Split.



''Dečko mi je velika podrška, to mi je jako važno. Ne mogu funkcionirati u životu, ne mogu biti u nečemu uspješna ako neki dio nedostaje. On mi je taj oslonac, taj kamen, ta sigurnost, to je sve pod kontrolom, onda možemo ovdje osvajati i ići u nove radne pobjede'', kaže Andrea.

U nove radne pobjede kreće već ovih dana, kad snima svoju prvu samostalnu pjesmu ''Ja bih još'', koja će imati nešto ozbiljniji tekst od dosadašnjih, a prvi samostalni koncert očekuje ju na otvaranju adventa u njezinu Splitu.

