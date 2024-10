Što je ružičasti kokain, koji je pronađen u tijelu pjevača čija je smrt šokirala svijet? Ta se droga nedavno pojavila i u Hrvatskoj

Prvi toksikološki rezultati pokazali su kako je Liam Payne u krvi imao drogu podrijetlom iz Latinske Amerike, dok njegov bliski prijatelj tvrdi kako je do dolaska u Argentinu bio čist.

Smrt Liama Paynea, bivšeg člana grupe One Direction, ne prestaje biti u središtu novosti zbog ubrzanog razvoja situacije. Toksikološki nalaz, objavljen jučer poslijepodne prema našoj vremenskoj zoni, pokazao je kako je preminuli pjevač u tijelu imao kombinacije više vrsta droge, među kojima je i "ružičasti kokain".

U pitanju je rekreacijska droga koja sadrži mješavinu različitih psihoaktivnih tvari, poput ketamina (gotovo 95 %), MDMA-a, kokaina, metamfetamina, kofeina, opioida i drugih novih psihoaktivnih tvari (NPS), a najčešće se nalazi u obliku ružičasto obojenog praha. Prema znanstvenim člancima smatra se kako je ta droga, poznata i pod imenima tusi i speedball, prvi put bila dostupna u Latinskoj Americi 2018. godine, a može se koristiti intranazalno i oralno.

Prema nedavnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ružičasti kokain pojavio se i u Hrvatskoj.

Kokain je najčešće konzumirana ilegalna stimulativna droga u Europi, koju je prošle godine koristilo oko četiri milijuna Europljana. Podaci sugeriraju da je kokain sve dostupniji u Europi, sa širom zemljopisnom i društvenom distribucijom, navodi HZJZ pozivajući se na europsko izvješće o drogama za 2023. godinu.

31-godišnji pjevač još je ranije priznao svoju borbu s ovisnošću, no prema tvrdnjama bliskog prijatelja, očistio se i pobjeđivao u borbi posljednjih nekoliko mjeseci života u SAD-u. Nedavno su se on i djevojka Kate Cassidy preselili u Miami, gdje se već prijavio kod novog psihijatra. Borba s ovisnošću bila je glavni razlog zbog kojeg mu je SAD isprva odbio vizu, pa je produžio ostanak u Buenos Airesu, no nalazi koji bi mu omogućili novu vizu pokazali su da je bio čist. Stoga mu je američko veleposlanstvo u Argentini odobrilo vizu, koju je trebao preuzeti prošlog petka.

Međutim, pri dolasku u Argentinu počeli su ga oblijetati dileri drogom, što je na koncu i dovelo do ekscesa koji mu je na kraju i okončao život u srijedu 16. listopada.

"Liam je činio sve da ostane čist, ali čim je stigao u hotel, ti su mu ljudi nudili alkohol i drogu", izjavio je neimenovani prijatelj. "Rezultati testova bili su dobri. Liam je bio sto posto trijezan. No kada se prijavio u hotel, u nekom trenutku netko mu je ondje počeo davati drogu. Liam se jako trudio očistiti se, a onda su ga napali. Tim ljudima važan je samo novac, nije ih bilo briga za njegovo zdravlje."

Među onima koji su ga opskrbili kobnim narkoticima bili su i zaposlenici hotela Casa Sur, koji su otpušteni i čeka ih kazneni progon.

U sobi gdje je Payne proveo posljednjih nekoliko dana života pronađeni su tragovi bijelog praha, kemijskih kristala i lijekova na recept, a policijski detektivi još istražuju zašto je u njegovo ime bio rezerviran taksi koji je vozio 24 kilometra od hotela. Adresa koja je bila navedena vodila je u Lomas de Zamoru, gdje je obitavao čovjek kojeg se od ranije sumnjiči za dilanje.

"U hotelu su bila dva tipa koja su Liamu davala drogu. Poslali su taksije po pakete za njega. Jedan od momaka radio je u odjelu za čišćenje. Nakon što je Liam umro, primijetili su da je jedan taksi poslan na kućnu adresu čistača", izjavio je izvor blizak istrazi. "Upravitelj hotela pitao ga je zašto je taksi otišao do njegove kuće, a kada nije mogao dati objašnjenje, dobio je otkaz. Policija je ispitala čistačicu i još jednog člana osoblja."

Njegova smrt mogla bi potaknuti rasprave u glazbenoj industriji, a zbog čega, otkrijte OVDJE.

Liam je iza sebe ostavio sina iz veze s Cheryl Cole, koja poslije njega nije bila ni u jednoj javnoj vezi. Zašto, saznajte OVDJE.

Njegov otac Geoff boravi u Argentini dok traje istraga, a kako je izgledao njegov susret s tragičnim balkonom, pogledajte OVDJE.

