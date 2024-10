Ponadao se da će nastupom u Supertalentu osigurati svoj povratak na domaću estradu, ali onda su ga razočarali komentari

S ciljem da dotakne duše svih koji ga slušaju, samouvjereni Saša Pušica pred žirijem showa Supertalent izveo je svoju autorsku pjesmu.

''Devedesetih godina bio sam dio jednog projekta, četiri mlada dečka, nećemo o imenima. To je bio u ono vrijeme boy-bend, ja sam inače roker, ali tada su bili aktualni Backstreet Boysi, Take That, pa sam rekao - OK, to je to. Imao sam priliku upoznati sve, Gopca, Baru, onda Banfićku. Onda sam rekao da to više uopće neću raditi. Neozbiljni su ljudi, ne možete doći na probu i onda reći da niste spremni. Neću sad navoditi imena, možda će me zamrziti, rekao sam doviđenja, otišao sam i onda se to raspalo. Imam cijeli album napisan, zato sam i ovdje, da se malo prezentiram. Moguće bi bilo da bi ovo mogao biti moj povratak na estradu, ovo bi moglo biti korak do izdavanja albuma, i to na svjetskoj razini'', zaključio je Saša Pušica prije nastupa u showu Supertalent, ali se malo razočarao nakon komentara žirija.

''Meni je ovo dosadno. Kad vam kažem da sam skoro zaspala, ja to gotovo nikad ne kažem. Emocija koja je duboka, bolna, potresna, nije došla do mene. Evo, ja sam rekla svoj prvi sud'', komentirala je Martina.

Fabijan i Maja stisnuli su mu X dok je pjevao.

''Niti loše svirate, niti loše pjevate, problem je u tome što je na ovoj pozornici i u ovom formatu jako puno stvari bitno, i efekt iznenađenja i talenta, i cijelog paketa, ovo nije bilo showtastično'', zaključio je Fabijan.

''Vi i svirate i pjevate. Zaista, ja bih vas slušala, nemam ništa protiv, čak i ugodno izgledate. Vi kao osoba i svirač i pjevač, funkcionirate odlično. Vaš nastup nije bio dobar jer je bio dugačak, a pjesma je dosadna za ovu vrstu pozornice. Nije se dogodila emocija od vas do nas, lijepo svirate, lijepo'', pokušala je Maja objasniti Saši.

''Kad biste malo slušali stihove, onda bi možda to došlo, moja svrha dolaska je ono što vi niste doživjeli nažalost, dotaknuti srca s tom pjesmom, ali vas izgleda nisam taknuo'', dodao je Saša.

''Ja sam vas doživio potpuno drukčije nego oni, možda ja osjećam nešto drukčije nego oni. Ja sam vas doživio kao nekoga tko ima jako puno iskustva iza sebe i jednostavno je na neki svoj kul način ispričao nešto svoje. Hoće li se to nekome svidjeti ili ne, to je na toj osobi da prosudi. Bih li vas želio opet slušati ponovno? Vjerojatno ne, ali cijenim to što ste izveli'', dodao je Davor.

Maja je zaključila da se Saša vjerojatno uvrijedio zbog njihovih komentara, a Martina je dodala da je pjesma možda čak i bila lijepa, ali da nije mogla proći kroz njegovu nadmenost.

