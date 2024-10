Ok, moramo priznati da je ovo bilo zbilja fantastično! Ma nema šanse da ikad pogodimo kako izvodi tu magiju

Nakon što je njezin suprug Arkadio pomeo pozornicu showa Supertalent, na scenu je stupila Solange koja je pobjegla od svoje obitelji u potrazi za vlastitom srećom, a nastupom je pokazala magiju brzog presvlačenja i manipulacije.

''Ja sam treća generacija mađioničara u obitelji. Odrasla sam u cirkusu. Počela sam nastupati s četiri godine. Mala djeca u cirkusu obično nastupaju sa svojim roditeljima jer je to publici fora. Kako sam odrastala htjela sam krenuti svojim putem, ali moja obitelj to nije dobro prihvatila. Oni su mađioničari starog kova, a ja sam htjela otići istražiti druge vrste magije. Otišla sam u inozemstvo, počela sam nastupati i raditi drugačije stvari. Njima se to nikako nije svidjelo, doživljavaju me kao konkurenciju a ne kao svoju kćer, nikad me nisu podupirali pa tako ni sada. Onda je valjda bolje ovako, svatko na svoju stranu. Kasnije sam upoznala Arkadija, presretna sam jer imamo i sina. Presladak je, sviđaju mu se magija i nogomet. Nas troje smo jako sretni s našom divnom obitelji, koju smo izgradili. Volim ih i paze me, to je čarolija života'', ispričala je Solange u predstavljanju, a onda je sve osvojila svojim nevjerojatnim trikovima koje je donijela u Supertalent.

''Bila je to prekrasna magija, atraktivna'', priznala je Martina.

''Dala bih sve da imam tu moć tako brzog presvlačenja. Zamislite koliko bismo vremena uštedjeli. Način na koji ste to izveli je bio impresivan. Nema šanse da bismo mogli pogoditi kako je ovo moguće'', primijetila je Maja.

''Bilo je bez greške, taman kad sam se pitao može li se od mađioničarstva živjeti, počeli ste stvarati novac, to me uvjerilo da možete'', zaključio je Fabijan.

''Bilo je prekrasno'', zaključio je Davor.

Nastup njezinog supruga u Supertalentu pogledajte OVDJE.

