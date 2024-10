Imala je Martina itekako razloga za ovakav izraz lica, bit će vam sve jasno kad pogledate ovaj video!

Samouki mađioničar Arkadio, čija se magija krije u njegovim rukama, poigrao se s razumom žirija i publike showa Supertalent i naveo ih na pitanje - kako je ovo moguće?

Arkadio dolazi iz Španjolske, iz malog sela Lerma.

''Danas ću stvarati magiju koristeći samo svoje ruke. Magija nije opasna, opasnije je biti toreador. Kad izleti bik, e to je opasno. Obično dječaci žele biti inženjeri ili vodoinstalateri ili tako neka zanimanja, ali ja sam oduvijek htio biti mađioničar. Samouk sam jer u ono doba nije postojao internet. Moja majka je imala restoran i ondje sam konobario. Svi klijenti ondje su bili moje ''žrtve''. Sve sam ih gnjavio - izvuci koju kartu. To je zapravo bila moja škola, gdje sam vježbao trikove. Uvijek sam bio sanjar, još od osnovne škole do danas, stalno sanjarim. Magija je zapravo kao neki san. Sanjaš o ostvarivanju nemogućeg'', objasnio je Arkadio prije svog nastupa u showu Supertalent, a onda je priredio show s kartama nakon kojeg stvarno nikome ništa nije bilo jasno.

''Otkud ih vadi, što je ovo?'', svi su se pitali.

''Odlično, sjajni trikovi, sjajni, vaš šarm i način na koji to radite, čine ih još boljima, pravi ste zabavljač, nikad nismo vidjeli ovakve trikove'', priznala je Maja.

''Iskreno mi se u početku činilo da ste krenuli sporo, ali grdno sam se prevario. Kad ste krenuli izvlačiti te karte, mislio sam da sam te trikove već vidio. No kad ste napravili ovaj nered, pitao sam se gdje ih držite. Sviđa mi se što imate zavrnute rukave jer tako nam pokazujete da ništa nemate u njima. Izvlačili ste ih na sve strane, lijepo je bilo za gledati'', komentirao je Fabijan.

''Jesam li dobro vidjela da vam se jedna karta vratila kao bumerang? Kako je to moguće? To mi je najimpresivniji trenutak bio, zaista, to pobija zakone fizike. Fantasično, izvrsna točka'', komentirala je Martina.

''Da da, nekad ju ulovim, nekad ne, danas sam ju ulovio'', odgovorio je Arkadio Martini.

''Toliko ste vješti da je točka proletjela u sekundi, bilo je impresivno, savršeno stvarno jako dobro'', dodao je Davor.

Arkadio je naravno prošao dalje, a ova magična priča, nastavlja se dalje s nastupom njegove supruge Solange.

