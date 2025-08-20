Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

Alena Džebo zablistala je na Sarajevo Film Festivalu u unikatnoj haljini s porukom.

Glumica Alena Džebo bila je jedno od najupečatljivijih lica na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.

Svojim modnim odabirom oduševila je publiku, kritičare i fotografe – pojavila se u dugoj, bijeloj kreaciji jednostavnih linija, ali s vrlo snažnom simbolikom.

Alena Džebo - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Alena Džebo - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Alena Džebo - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Na haljini su se isticali ručno crtani dječji crteži – kuće, stabla, cvijeće i srca – koji su joj dali dašak nježnosti i topline. Posebnu pažnju privukao je natpis na arapskom jeziku, ispisan na prednjem dijelu haljine, koji znači ''snovi''.

Alena Džebo - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Alena Džebo - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Kombinacija minimalističkog kroja i snažne poruke pretvorila je ovu haljinu u više od modne kreacije – postala je umjetnički izraz. Crni pojas koji se vezao u mašnu naglasio je elegantnu siluetu, dok je dugi šlep s crtežima dodatno privukao poglede i fotografske objektive.

Alena Džebo je bosanskohercegovačka glumica, poznata po svom angažmanu u teatru, na filmu i televiziji. Dugogodišnja je članica Kamernog teatra 55 u Sarajevu, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga u domaćim i stranim dramskim tekstovima. Nastupala je u više filmova i TV serija, a šira publika poznaje je iz projekata koji se prikazuju u regiji. Osim glumačkog rada, aktivna je i u kulturnom životu Sarajeva, gdje se ističe kao umjetnica koja njeguje ozbiljan i posvećen pristup glumi.

