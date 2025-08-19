Sjećate se Froda iz "Gospodara prstenova"? Njegove nove fotografije sve su iznenadile

Elijah Wood nakon "Gospodara prstenova" nije nastavio putevima filmskih blockbustera, no ostvario je respektabilnu karijeru koja i danas traje.

Prošla je gotovo četvrtina stoljeća otkako je kinodvorane osvojila trilogija "Gospodar prstenova". Glavnu ulogu hobita Froda Bagginsa, koji je dobio zadatak uništiti zloglasni moćni prsten kralja Saurona, imao je Elijah Wood, koji se pridružio svojim kolegama iz filmova Samu Astinu, Dominicu Monaghanu, Billyju Boydu, Johnu Rhys-Daviesu i Ianu McKellenu na festivalu "For the Love of Fantasy" kako bi prepričali dogodovštine sa snimanja.

Danas 44-godišnji Wood uživao je u društvu svojih kolega iz "Gospodara prstenova", a kako se može vidjeti na novim fotografijama, omiljeni Frodo nije se mnogo promijenio od 2001. godine, kada je izašao prvi dio "Gospodar prstenova: Prstenova družina".

Jeste li gledali "Gospodar prstenova"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Galerija 16 16 16 16 16

Elijah Wood - 8 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 1 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 2 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 15 Foto: Profimedia

Wood je svoju karijeru započeo kao dječja zvijezda, a zanimljivo je kako smo ga mogli nakratko gledati u filmu "Povratak u budućnost 2" kada je glavni lik Marty McFly otputovao u 2015. godinu. Uslijedile su još brojne druge uloge u filmovima poput "Unutarnja kontrola", "Zauvijek mlad", "Pustolovine Hucka Finna" i "Flipper".

Elijah Wood - 5 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 6 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 11 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Svjetska senzacija koja je napunila Hipodrom snimljena u Hrvatskoj!

U prijelazu iz statusa dječje zvijezde u renomiranog glumca, Wood je bio veliki fan književnog opusa J.R.R.-a Tolkiena, autora "Gospodara prstenova" i "Hobita". Kako bi impresionirao redatelja Petera Jacksona, čitao je Frodove dijelove odjeven kao popularni Hobit. Njegova posvećenost je oduševila Jacksona koji ga je odabrao među 150 glumaca koji su poslali snimke za audiciju.





Nakon Froda, nije stao na toj ulozi, već je birao projekte u kojima je mogao pokazati raznolikost svoje glume. Tako smo ga mogli gledati u filmovima "Vječni sjaj nepobjedivog uma", "Sin City", "Sve je rasvijetljeno", "Bobby" i "Posljednji lovac na vještice", a nakratko se vratio ulozi hobita u "Hobit: Nevjerojatna pustolovina". Njegov glas smo mogli čuti i u omiljenom animiranom filmu "Ples malog pingvina". Posljednjih godina tumači ulogu Waltera Tattersalla u seriji "Yellowjackets", koji pomaže Misty Quigley (Christina Ricci).

Elijah Wood - 1 Foto: Afp

Elijah Wood - 3 Foto: Afp

Elijah Wood - 16 Foto: Profimedia

Elijah Wood - 2 Foto: Afp

Već duže vrijeme u vezi je s producenticom Mette‑Marie Kongsved, s kojom ima šestogodišnjeg sina i trogodišnju kćer, a oženio se na privatnoj ceremoniji na Silvestrovo 2024. godine. Izvan glume, poznat je i po svojoj društvenoj angažiranosti, uključujući zaštitu djece, prava životinja i ljudska prava.

"Želim dijeliti fotografije koje nužno ne želim podijeliti s cijelim svijetom. Račun na društvenim mrežama koji je otvoren utjecao bi na sadržaj koji dijelim. Nije kao da dijelim nešto što ne smije izaći u javnost, ali sam po prirodi privatna osoba", rekao je jednom prilikom na upit zašto drži svoj privatni život podalje od svjetla reflektora.

Unatoč tome što ga ne gledamo u velikim blockbusterima, Wood je nakon uloge Froda Bagginska istraživao raznolike žanrove (film, televizija, animacija), što svjedoči o širini i fleksibilnosti njegove karijere.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je glumica koja je s Edom Sheeranom stigla u Lijepu Našu? Pamte ju po eksplicitnim scenama

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest

Pogledaji ovo Zanimljivosti Trauma ju je odvela u pustinju! Priča o manekenki koja danas živi s Bušmanima

Pogledaji ovo Celebrity Razveo se Tedeschi mlađi: Brakom sa 17 godina starijom suprugom punio je medijske stupce