Sjećate se dekanice Cuddy? Evo kako izgleda danas, ima 59 godina

Nakon dugo vremena u javnosti je viđena slavna dr. Cuddy, odnosno glumica Lisa Edelstein.

Na premijeri serije ''Long Story Short'' u Los Angelesu zablistala je u crnom odijelu sa žutim ružama, a njezin zarazni osmijeh mnogi su odmah prepoznali.

Lisa Edelstein rođena je 21. svibnja 1966. u Bostonu, a odrasla je u Wayneu, u saveznoj državi New Jersey. Studirala je na prestižnoj Tisch School of the Arts pri Sveučilištu u New Yorku, gdje je brusila svoj glumački talent. Prve uloge ostvarila je u popularnim serijama poput Seinfelda, Zapadnog krila, Felicity, Frasiera i Hitne službe, što ju je postupno dovelo do šire prepoznatljivosti.

Najveću slavu stekla je ulogom dr. Lise Cuddy, dekanice medicine i direktorice bolnice Princeton-Plainsboro, u kultnoj seriji ''Dr. House'' (2004. – 2011.).

Lik Cuddy bio je snažan, emocionalno složen i često u sukobu s dr. Gregoryjem Houseom, čime je njihov odnos postao jedan od ključnih elemenata serije. Edelstein je za tu ulogu dobila brojne pohvale kritike, a publika ju je zavoljela zbog njezine karizme i prirodnosti. Seriju je napustila nakon sedam sezona zbog neslaganja oko financijskih uvjeta, ali njezin je doprinos ostao nezaboravan.

Lisa se nakon Housea nije povukla, već je nastavila graditi bogatu karijeru. Glumila je Abby McCarthy u hit-seriji ''Girlfriends' Guide to Divorce'' (2014. – 2018.), pojavila se u seriji ''The Good Doctor'' kao dr. Marina Blaize (2018. – 2019.), tumačila je ulogu Phoebe u Netflixovoj uspješnici ''The Kominsky Method'', odigrala je i važnu ulogu Gwyneth Morgan u seriji ''9-1-1: Lone Star'', a nedavno je briljirala u filmu ''The Everything Pot'', gdje je pokazala i komičnu i emotivnu stranu glume.

Osim glumačkih angažmana, Edelstein se posvetila i drugim oblicima umjetnosti. Tijekom pandemije otkrila je svoju strast prema slikarstvu, inspirirana obiteljskim fotografijama i uspomenama. Njezine slike izlagane su u galerijama diljem SAD-a, a prva samostalna izložba u New Yorku pobrala je odlične kritike.

Napisala je i režirala kratki film ''Unzipping'', kojim je dokazala da se jednako uspješno snalazi i iza kamere.

Lisa je od 2014. u braku sa šest godina mlađim umjetnikom Robertom Russellom.

Dugogodišnja je veganka i aktivna zagovornica prava životinja te često surađuje s organizacijom PETA.

Koliko se do danas promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

