Nicole Kidman podijelila idilične prizore iz Hrvatske, pogledajte što ju je oduševilo

Nicole Kidman u srpnju je boravila u Lijepoj Našoj, a sada je na Instagramu pokazala prekrasne prizore.

Nicole Kidman svojim objavama na Instagramu često oduševi pratitelje, a ovoga puta odlučila je podijeliti uspomene s ljetovanja.

Glumica je objavila seriju fotografija koje prikazuju njezin odmor, a među njima su se našli i prekrasni prizori iz Hrvatske, gdje je boravila u srpnju.

Na fotkma je pokazala i što je posebno oduševilo u Hrvatskoj - idilični krajolici, mirno more i sunčani zalasci.

''Ljetne uspomene. Sada povratak u školu'', napisala je na Instagramu.

Podijelila je i fotke sa kćerima Sunday Rose i Faith i sa sestrom Antoniom Kidman.

Podsjetimo, da je Nicole Kidman u Hrvatskoj razotkirila je njezina nećakinja Lucia Hawley jednom fotkom na Instagramu.

Na društvenim mrežama otkrila je i da je posjetila Hvar i Dubrovnik.

