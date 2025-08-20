Nicole Kidman podijelila idilične prizore iz Hrvatske, pogledajte što ju je oduševilo

Nicole Kidman u srpnju je boravila u Lijepoj Našoj, a sada je na Instagramu pokazala prekrasne prizore.
Nicole Kidman svojim objavama na Instagramu često oduševi pratitelje, a ovoga puta odlučila je podijeliti uspomene s ljetovanja.
Glumica je objavila seriju fotografija koje prikazuju njezin odmor, a među njima su se našli i prekrasni prizori iz Hrvatske, gdje je boravila u srpnju.
Na fotkma je pokazala i što je posebno oduševilo u Hrvatskoj - idilični krajolici, mirno more i sunčani zalasci.
''Ljetne uspomene. Sada povratak u školu'', napisala je na Instagramu.
Nicole Kidman Foto: Instagram
Nicole Kidman Foto: Instagram
Podijelila je i fotke sa kćerima Sunday Rose i Faith i sa sestrom Antoniom Kidman.
Nicole Kidman, Antonia Kidman Foto: Instagram
Podsjetimo, da je Nicole Kidman u Hrvatskoj razotkirila je njezina nećakinja Lucia Hawley jednom fotkom na Instagramu.
Nicole Kidman u Hrvatskoj Foto: Instagram
Na društvenim mrežama otkrila je i da je posjetila Hvar i Dubrovnik.
