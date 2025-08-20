Zbog poremećaja koji ju je vinuo među zvijezde nekad je dobivala uvrede

Winnie Harlow proslavila se zbog svog neobičnog izgleda, zbog kojeg je pretrpjela i brojne uvrede.

Winnie Harlow, rođena kao Chantelle Brown-Young 1994. u Kanadi, odrastala je u okruženju koje nije uvijek bilo blagonaklono prema njenoj različitosti.

S četiri godine dijagnosticiran joj je vitiligo, kožna bolest koja uzrokuje gubitak pigmenta i stvaranje nepravilnih bijelih mrlja na tijelu i licu.

Winnie Harlow - 7 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 5 Foto: Instagram

Njeno djetinjstvo i mladost bile su obilježene teškim trenutcima. U školi su je djeca zadirkivala, zvala je pogrdnim imenima poput "krava" ili "zebra", a suočavala se i s fizičkim zlostavljanjem. Zbog konstantnog osjećaja neprihvaćenosti, Winnie se povukla u sebe i često razmišljala o odustajanju od svojih snova. Sama je u više intervjua priznala da je imala period u kojem je bila na rubu depresije i razmišljala o odustajanju od života.

Prekretnica je nastupila kada je odlučila prigrliti svoju različitost i prestati je skrivati. Počela je javno govoriti o svom stanju, dijeliti slike i priče na društvenim mrežama te polako graditi zajednicu podrške.

Winnie Harlow - 4 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pa je li ona bosa?! Što kažete na ovo izdanje iz Sarajeva?

Pravi uzlet dogodio se kada je sudjelovala u reality showu ''America’s Next Top Model'', gdje ju je primijetila Tyra Banks. Iako nije pobijedila, njezina hrabrost i autentičnost otvorile su joj vrata modne industrije.

Galerija 25 25 25 25 25

Danas Winnie Harlow nosi revije za svjetski poznate brendove poput Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a pojavila se i na naslovnicama prestižnih časopisa poput Voguea i Ellea. Postala je simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa te glasnogovornica ljudi s vitiligom širom svijeta.

Winnie Harlow Foto: Profimedia

Winnie Harlow Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity ''Mislio sam da je TikTok zabranjen'' Što kažete na novi potez Bijele kuće?

Ruže joj cvjetaju i na ljubavnom planu i manekenka je od 2020. godine u sretnoj vezi s košarkašem Kyleom Kuzmom, a par se u veljači ove godine i zaručio.

Winnie Harlow i Kyle Kuzma Foto: Profimedia

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se dekanice Cuddy? Evo kako izgleda danas, ima 59 godina

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu