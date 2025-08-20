''Mislio sam da je TikTok zabranjen'' Što kažete na novi potez Bijele kuće?

Bijela kuća pomalo je sve iznenadila novim potezom na društvenim mrežama.
Na platformi su već osvanula tri videozapisa, a posebnu pažnju izazvala je kompilacija izjava američkog predsjednik.
@whitehouse
‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’♬ original sound - The White House
''Bio sam lovina, sad sam lovac'', glasi opis ispod videa.
Zbog ovog nenadanog poteza reakcije korisnika spomenute društvene mreže pljušte na sve strane. Jedni ih hvale, a drugi kritiziraju.
Donald Trump Foto: Profimedia
''Došao sam ovdje samo zbog komentara'', ''Mislim da ne bi trebali biti ovdje'', ''Zašto je ovo toliko smiješno?'', ''Ovaj potez me malo zbunio'', ''Jedva čekam da nam se javi uživo'', ''Mislio sam da pokušavate ugasiti TikTok u Americi'', ''Ovo nije legalno'', dio je komentara s TikToka.
@whitehouse
We’re so back♬ original sound - The White House
