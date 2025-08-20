Justin Bieber izgubio živce pred svima? Fotke nemilog incidenta kruže internetom

Justin Bieber već mjesecima puni medijske stupce zbog svog ponašanja, a nove fotke dodatno su zabrinule njegove fanove.

Justin i Hailey Bieber snimljeni su u izlasku u popularnom restoranu u Zapadnom Hollywoodu, a fotke su ponovno zabrinule obožavatelje glazbenika.

Naime, Hailey je ušla i izašla iz restorana u svom stilu, bez zadržavanja i davanja povoda za komentare, no Justin je bio znatno opušteniji.

Hailey Bieber Foto: Profimedia

Justin Bieber, Hailey Bieber Foto: Profimedia

Tijekom večeri nekoliko puta je izlazio van zapaliti cigaretu, a upravo su tada nastale i fotografije koje su sve otkrile. Paparazzi su zabilježili trenutke u kojima pjevač razgovara s grupom ljudi, no u jednom trenutku ton se naglo promijenio – Bieber je podigao glas, gestikulirao rukama i djelovao prilično uzrujano.

Justin Bieber Foto: Profimedia

Na fotografijama se jasno vidi kako rasprava postaje sve burnija, a Bieber u jednom trenutku izgleda kao da je potpuno izgubio živce.

Justin Bieber Foto: Profimedia

No nakon kratke tenzije situacija se smirila i pjevač se s osmijehom vratio razgovoru.

Justin Bieber Foto: Profimedia

Ipak, takvi trenuci samo dodatno hrane zabrinutost zbog pjevača, koji posljednjih mjeseci svojim izjavama, ponašanjem i objavama na društvenim mrežama šokira javnost.

Uznemirujući video Justina pogledajte OVDJE.

Justin Bieber - 7 Foto: Profimedia

Zbog zloglasnog kulta glazbenika napuštaju najbliži ljudi? Više o tome pročitajte OVDJE.

Justin Bieber - 1 Foto: Profimedia

