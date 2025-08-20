Tko je voditeljica čiji modni stil je očarao publiku na Sarajevo Film Festivalu?

Voditeljica BHRT-a Lejla Durmo već nekoliko godina očarava ljubitelje mode na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.

Sarajevo Film Festival i ove godine je privukao veliku pozornost regionalnih i svjetskih medija. Brojne projekcije i slavni gosti bili su povod da Sarajevo barem nakratko postane središte filmske industrije.

Veliku pažnju su privukle i odjevne kombinacije voditeljica Lejle Durmo i Maje Čengić-Miralem na crvenom tepihu koje su istaknule njihovu ljepotu.

Lejla Durmo - 3 Foto: Antonio Balic / CROPIX

Lejla Durmo - 1 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Lejla Durmo - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Lejla Durmo - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Otkriće ovogodišnjeg izdanja bila je Durmo, za koju su komentatori na društvenim mrežama imali samo riječi pohvale.

Lejla Durmo - 2 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Lejla Durmo - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca

Lejla Durmo poznato je lice javnog servisa BHRT, konkretno televizijskog kanala BHT1. Prakticira višestruke uloge – kao urednica, producentica i voditeljica, a najviše je prepoznata po emisiji "Inbox", namijenjenoj mladim gledateljima, te po angažmanima u revijalnom i glazbenom programu.

Tijekom Sarajevo Film Festivala Lejla Durmo često pronalazi put do crvenog tepiha kao dio voditeljskog tima BHRT-a, izvještavajući uživo i vodeći specijalne emisije poput "Crvenog tepiha" i "Festivalske pozornice". Poznata je i po po svojoj vizualno upečatljivoj i često neobičnoj modnoj estetici. Na crvenom tepihu SFF-a isticala se elegantnim kreacijama bosanskohercegovačkih dizajnera.

Galerija 12 12 12 12 12

Lejla Durmo - 6 Foto: Instagram

Lejla Durmo - 1 Foto: Instagram

Lejla Durmo - 2 Foto: Instagram

Bila je u braku s bosanskohercegovačkim pjevačem Berinom Buturovićem, ali su, prema medijskim izvještajima, nakon nekoliko godina zajedništva odlučili prekinuti brak.

Na Sarajevo Film Festivalu predstavljen je film o grupi Haustor. Više o tome pročitajte OVDJE.

Intervju sa švedskim glumcem Stellanom Skarsgårdom pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!