Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!

Stjepan Vukadin na društvenim mrežama podijelio je lijepu vijest iz svoje obitelji.
Poznati hrvatski kuhar i član žirija MasterChefa, Stjepan Vukadin, pred svojim pratiteljima objavio je lijepu vijest.
Njegov sin Gabriel danas slavi peti rođendan, a tim povodom ponosni tata pohvalio se fotografijama s proslave i iz svakodnevnog života.
''Ljubavi naša, sretan ti veliki 5. uz tvoju najdražu pjesmu! Volim te za poludit'', napisao je u opisu te dodao pjesmu od klape Rišpet ''Volin te za poludit''.
Stjepan Vukadin - 5 Foto: Instagram
Sina Gabriela Stjepan je dobio sa suprugom Katarinom, a prošle godine rodila im se i kćerkica Eli.
Podsjetimo, na Novoj TV uskoro kreće nova sezona MasterChefa. Zašto je žiri za sve kriv, pročitajte OVDJE.
Stjepan Vukadin - 1 Foto: Nova TV
