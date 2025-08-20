Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!

Stjepan Vukadin na društvenim mrežama podijelio je lijepu vijest iz svoje obitelji.

Poznati hrvatski kuhar i član žirija MasterChefa, Stjepan Vukadin, pred svojim pratiteljima objavio je lijepu vijest.

Njegov sin Gabriel danas slavi peti rođendan, a tim povodom ponosni tata pohvalio se fotografijama s proslave i iz svakodnevnog života.

''Ljubavi naša, sretan ti veliki 5. uz tvoju najdražu pjesmu! Volim te za poludit'', napisao je u opisu te dodao pjesmu od klape Rišpet ''Volin te za poludit''.

Foto: Instagram

Sina Gabriela Stjepan je dobio sa suprugom Katarinom, a prošle godine rodila im se i kćerkica Eli.

Znate li koji je strastveni hobi Stjepana Vukadina? Više pročitajte OVDJE.

Foto: Nova TV

