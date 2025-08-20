Zbog jednog detalja na fotkama bugarske zvijezde Instagram je eksplodirao: "Ljepše od mojih"

Bugarska glazbena zvijezda Azis, poznat po duetu sa Severinom, za društvene mreže se fotografirao u kratkoj plavoj haljini.

Bugarski pjevač Azis već od svog prvog pojavljivanja na glazbenoj sceni počeo je intrigirati javnost svojim ekscentričnim izgledom. Ovaj umjetnik, koji je sa Severinom snimio pjesmu "Fališ mi", tijekom godina je konstantno mijenjao frizure i izgled, a sada je otišao i korak dalje.

Na svojem Instagramu je objavio fotografije na kojima pozira u plavoj mini suknji, u kojoj je istaknuo svoju preplanulu put. Uz ovo uklopio je osebujne plave naočale, a koliko je izazvao pozornost, pokazuje više od 32 tisuće lajkova.

"Kad Emanuela zaboravi svoju haljinu kod kuće odmah nakon probe za koncert", napisao je u opisu zanimljivih fotografija, a komentari nisu nimalo razočarali.

"Imaš ljepše noge od mojih", "Vrućeeee", "Slatkica", "Vatreno! Izgledaš ubojito", "Tu sam zbog komentara", "Rijetko pišem komentare, ali rezultat kojeg ste postigli svojim tijelom je za svaku pohvalu. Svaka čast za upornost i talent", stoji među mnogim komentarima ispod objave.





Azis je u Bugarskoj stekao status kralja chalgе, stila glazbe koji kombinira narodni melos i modernu produkciju, s brojnim hitovima koji se i danas slušaju diljem Balkana. Njegove pjesme često prate provokativni spotovi, a tekstovi se bave ljubavlju, strašću, ali i tabu temama, a osim po glazbi poznat je i po svojem vizualnom identitetu, često nastupajući u ženskoj odjeći, s jarkim šminkama i glamuroznim kostimima. Otvoreno je govorio o svojoj biseksualnosti i postao ikona LGBT zajednice u Bugarskoj i šire, a s kolegicom Galom ima 18-godišnju kćer.

