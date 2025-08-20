Naš nogometaš imao je veliki razlog za slavlje, tri mjeseca je skrivao sretnu vijest!

Josip Juranović i supruga Lana postali su roditelji djevojčice, a vijest o prinovi čuvali su gotovo tri mjeseca.

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović i njegova supruga Lana proteklih mjeseci dobili su još jedan razlog za sreću. U obitelj mladog para, koji se vjenčao 2023. pred matičarem, a godinu kasnije i u crkvi, krajem svibnja je stigla djevojčica.

Vijest o dolasku prinove potvrdio je sam desni branič koji trenutno igra u Union Berlinu.

Galerija

Josip Juranović Foto: Instagram

Josip Juranović i Lana Miholjević - 1 Foto: Instagram

Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Instagram

"Da, istina je, dobili smo curicu i osjećamo se presretno, ispunjeno i zadovoljno", ispričao je za Gloriju, dodavši kako je porod prošao odlično. Nakon potvrde o dolasku kćeri, Juranović je objavio zajedničku obiteljsku fotografiju snimljenu tijekom proslave njegovog 30. rođendana.

Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Instagram

Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Instagram

Josip je zaprosio Lanu nakon dvije i pol godine veze, a od prvog dana je njihova veza bila ozbiljna. Upoznali su se preko prijatelja, a Riječanka je s Juranovićem živjela i u Varšavi tijekom pandemije, gdje je igrao za Legiju.

