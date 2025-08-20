S vrha na dno, pa ponovno natrag: Tko su najveći povratnici Hollywooda?

U industriji snova ništa nije nemoguće – pa čak ni povratak pod reflektore nakon više od dva desetljeća. U našoj idućoj hollywoodskoj priči donosimo ispovijesti glumaca koji su na vrhuncu slave nestali, da bi se vratili uspješniji nego ikad. Neki su pobijedili klasične predrasude industrije, drugi ovisnosti, a treći čak i teške bolesti.

Nije nikakva rijetkost u Hollywoodu da vaših ''pet minuta pod reflektorima'' doista traje samo pet minuta, nakon čega se svjetla naglo ugase. Dogodilo se to mnogim glumicama i glumcima, no neki su ipak pronašli svoj put natrag – poput Jennifer Coolidge.

Njezino lice možda najviše pamtite iz Američke pite ili pak Plavuše s Harvarda, no u mladosti opsjednutoj mašineriji to je lice počelo blijediti s ekrana. Veliki povratak doživjela je u seriji Bijeli lotus, za koju je osvojila dva Emmyja i Zlatni globus.

''Kad sam saznala da Ryan želi iznajmiti moju kuću za snimanje nekih scena za Američku horor priču, pomislila sam: ajme, možda to znači da ću ga sresti u dvorištu i da će mi ponuditi malu ulogu. To se nikad nije dogodilo. Ali evo me 10 godina kasnije u horor seriji'', kaže Jennifer Coolidge.

Robert Downey Jr. gotovo je izgubio svoju planetarnu slavu zbog ovisnosti i problema sa zakonom. No odlika velikih zvijezda često je upravo vještina da se izvuku s najvećeg dna. Robertu je ne samo uspjelo oporaviti se, već je postao jednim od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu, a ove godine osvojio je i svoj prvi Oscar.

''Veliki povratak, da. Pa znate kako kažu – što veći pad, to veći povratak.''

Devedesetih je kombinacija dobrog izgleda i komičnog talenta Brendana Frasera, u filmovima poput Mumija ili George iz džungle, izgledala kao savršen recept za novu ''it'' zvijezdu. No početkom 2000-ih Fraser je nestao iz vidokruga. Brojne ozljede na setovima, operacije, razvod i zlostavljanje koje je doživio u Hollywoodu udaljili su ga od kamera. No vratio se u velikom stilu – a ulogom u filmu Kit 2023. godine osvojio je svoj prvi Oscar.

''Ovo je sve veoma laskavo i daje vjetar u leđa, ali također je i lekcija iz poniznosti i zahvalnosti. Kad sam prvi put čuo svoje ime, pomislio sam: ovo ne može biti istina. Ali bila je – i morao sam brzo ustati i reći nešto.''

Legendarna rečenica ''I'll be back'' za Arnolda Schwarzeneggera gotovo je bila proročanska. Nakon osam godina u ulozi guvernera Kalifornije, vratio se u Hollywood kao da nikad nije ni otišao.

''Znate, ja sam uvijek uživao snimati filmove i zabavljati ljude. Ali istovremeno, bilo je dobro za mene da malo izađem iz showbiza i uđem u politiku, u vođenje Kalifornije.''

Ako je netko primjer da se svaka zapreka može preskočiti čak i u poznim godinama, to je Jane Fonda. Prebrodila je karcinom, posvetila se političkom aktivizmu i borbi za okoliš, a ipak se vratila pred kamere i glumi i danas – s 86 godina.

''Napustila sam ovaj posao na 15 godina. Vratila sam se sa 65. To se baš ne događa. Još malo pa ću imati 85, a ove sam godine snimila tri filma. To je zato što sam zadržala mladenački duh. Stara sam, ali mladolika. Imam dobro držanje, dobar stav i ostala sam znatiželjna. Sve te stvari donose sreću.''

Ovo nisu jedina imena koja su dokazala da se uvijek možemo ponovno osoviti na noge – ali su neki od najboljih primjera kojih se vrijedi sjetiti kad vam se učini da su vaši snovi nedostižni.

