Fanove raznježili prizori Rozge s najmlađim fanom u naručju: ''Jele, stoji ti...''

Tijekom koncerta u Čitluku Jeleni Rozgi na pozornici se pridružila jedna djevojčica, a snimka je oduševila njezine pratitelje.

Jelena Rozga nedavno je održala koncert u Čitluku, a sudeći prema snimkama, publika se sjajno zabavila.

I sama pjevačica na Instagramu je priznala kako se odlično provela napisavši kako će vezati sjećanja da ne odlete nikuda. Poseban doživljaj zasigurno je imala jedna djevojčica iz prvog reda koju je u jednom trenutku Rozga uzela i počela pjevati "Minut srca tvog".

Jelena Rozga - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga - 2 Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Na taj dirljivi susret reagirali su i Rozgini pratitelji.

Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/PIXSELL

Jelena Rozga Foto: Instagram

"Najslađi video u 2025.", "Nešto najljepše što sam vidjela ove godine", "Lijepo joj stoji", "Beskrajna ljubav", "Bože, koja slatkoća!!! Mala živi život!, "Raznježila se Jele, a i mi bome", "Kako ju slatkica gleda", ''Jele, stoji ti lijepo'', ''Baš ide beba uz nju'', ''Vrijeme je...'', poželjeli su joj fanovi ispod videa.

Nedavno je otkrila kako njezin partner podnosi razdvojenost, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako izgleda njezin otac, pogledajte OVDJE.

