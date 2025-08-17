Naša pjevačica pokazala račun iz njemačkog restorana: ''A oni se žale da je Hrvatska skupa''

Pamela Ramljak podijelila je račun iz jednog restorana u Njemačkoj pa sve šokirala.

Feminemka Pamela Ramljak ovih dana boravi u Njemačkoj, a sa svojom obitelji putem se zaustavila u Münchena na ručku.

Na Instagramu je objavila cijenu koju su platili za jelo te sve šokirala.

"Doslovno pizza i špageti pokraj benzinske, lošeg okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam da je Nijemcima Hrvatska postala skupa", napisala je pjevačica uz fotografiju slipa računa na kojemu piše cifra od 93.80 eura.

Pamela Ramljak na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Je li ovaj iznos prevelik? Da, užas!

Puno manje ne bi platili ni kod nas na autocesti Da, užas!

Puno manje ne bi platili ni kod nas na autocesti Ukupno glasova:

Požalila se i na gužvu na cesti.

"A kažu da su kod nas gužve. E pa nisu, ovo su gužve. Austrijo moja", rekla je. "Nesreća je u tunelu. Nadamo se da nije ništa ozbiljno i da nećemo tu biti satima", dodala je.

Pamela Ramljak na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom

Pamela Ramljak i suprug Mladen Salajster vjenčali su se 2013. godine i zajedno imaju dvoje djece. 2017. godine rodio im se sin Antun, a u ljeto 2020. na svijet je stigla Maria.

Pamela Ramljak (Foto: PR) Foto: PR

Pogledajte kako je naša pjevačica uredila kuhinju, usporedba prije i poslije renovacije je nevjerojatna, a fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 5 5 5 5 5

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tragedija! Bivša misica poginula u bizarnoj prometnoj nesreći

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je istetovirana ''brazilska Georgina'' koja je u haljini s prorezima plijenila poglede u Sarajevu?

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ovog čovjeka? Predstavljao je BiH na Eurosongu, a danas živi američki san!