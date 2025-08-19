Pretraži
užasavajući detalji

Bio je zvijezda kultnog filma, a posljednje dane u krevetu proveo je u mukama zbog supruge

Piše J. C. , Danas @ 06:05 Celebrity komentari
Patrick Swayze - 3 Patrick Swayze - 3 Foto: Profimedia

Patrick Swayze kraj života dočekao je u katastrofalnim uvjetima, njegova priča sve će šokirati.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tužna životna priča Patricka Swayzea iz ''Prljavog plesa''
užasavajući detalji
Bio je zvijezda kultnog filma, a posljednje dane u krevetu proveo je u mukama zbog supruge
Bianca Censori potpuno odjevena
nevjerojatno!
Možete li vjerovati u čemu se sada pojavila? Ovome se nitko nije nadao!
Tužna sudbina Alyson Stoner
mračna strana slave
"Trebala sam zavoditi s 13": Ispovijest bivše dječje zvijezde šokirala je javnost
Cristiano Ronaldo vidio transformaciju Marine Mamić
"I to se dogodilo!"
Naša vizažistica nije mogla vjerovati: Evo tko je pogledao njezinu transformaciju!
S vrha na dno, pa ponovno natrag! Tko su najveći povratnici Hollywooda!
vratili se jači
S vrha na dno, pa ponovno natrag: Tko su najveći povratnici Hollywooda?
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom
''s ponosom najavljujem...''
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
Aleksandra Prijović čestitala rođendan suprugu Flipu Živojinoviću
Objavila i fotku
Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Sandra Afrika na nastupu pjevala navijačku pjesmu hajdukovaca
iznenadila publiku
Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Dobitnik milijunskog Eurojackpota još se nije javio
Dobitak iz svibnja
Drama na vrhuncu: Nitko nije podigao 37 milijuna eura osvojenih na Eurojackpotu - rok je sutra!
Nakon izvanredne objave, DHMZ upalio crveni alarm za dvije regije
oprez!
Nakon izvanredne objave, DHMZ upalio crveni alarm za dvije regije
show
Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom
''s ponosom najavljujem...''
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Nisu pazili
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Hmm…
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada na trenutak pretvorilo u "dan"
Veliki bljesak
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada pretvorilo u "dan"
sport
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
podiglo buru
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
silno motiviran
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
Cristiano Ronaldo "škicnuo" na Instagram poznate Hrvatice: Ona ostala u šoku, a sve zbog ovoga
vidio je!
Cristiano Ronaldo "škicnuo" na Instagram poznate Hrvatice: Ona ostala u šoku, a sve zbog ovoga
tv
Daleki grad: Posramio ju je sa samo nekoliko riječi...
DALEKI GRAD
Daleki grad: Posramio ju je sa samo nekoliko riječi...
Daleki grad: Taman kada su se razveselili, stigle su i loše vijesti
DALEKI GRAD
Taman kada su se razveselili, stigle su i loše vijesti
Daleki grad: Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
DALEKI GRAD
Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
putovanja
Kućica za odmor Poljice Krk Airbnb
Usred šume
15 minuta hoda do prve plaže: Ova kućica na Krku prava je oaza mira
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Bagatela!
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Hrvatska Mala Venecija gdje je?
Podijelilo mišljenja
Znate li gdje se nalazi hrvatska "Mala Venecija"? Pitanje koje je izazvalo pobunu u komentarima na našem portalu
novac
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
lifestyle
Značenje imena koje je svojoj kćeri dao pjevač Petar Dragojević
DIVNO JE
Šesto dijete: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Petar Dragojević
Ponuda crnih hlača u trgovinama
Omiljene!
Hlače koje gotovo svaka žena ima u ormaru: Pronašli smo 15 modela već od 5,99 eura
Nina Badrić u bijeloj mini haljini s volanima
BIJELO IZDANJE
Bosonogo izdanje Nine Badrić u haljini toliko dobroj da bismo u njoj provele ostatak ljeta
sve
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
podiglo buru
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom
''s ponosom najavljujem...''
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene