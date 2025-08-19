Bio je zvijezda kultnog filma, a posljednje dane u krevetu proveo je u mukama zbog supruge

Patrick Swayze kraj života dočekao je u katastrofalnim uvjetima, njegova priča sve će šokirati.

Patrick Swayze, rođen 1952. u Houstonu, bio je izuzetan umjetnik – plesač i glumac, najpoznatiji po ulogama u filmovima poput ''Prljavi ples'', ''Ghost'' i ''Road House''.

Odrastao je u umjetničkoj obitelji: majka Patsy bila je koreografkinja, a otac inženjer. Iako ga je mučila stroga i emocionalno zahtjevna majka, odnos s njom je tijekom života postao čvršći, iako je u mladoj dobi doživio i fizičko zlostavljanje.

Patrick Swayze - 14 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 3 Foto: Profimedia

Swayze je prošao kroz teške gubitke – pobačaj sina i smrt voljene sestre duboko su ga potresli i odveli u širenje ovisnosti o alkoholu. Godine 1982. izgubio je oca, što je dodatno potaknulo njegovu borbu s alkoholizmom; tijekom devedesetih, kroz liječenje, uspio se oporaviti.

Patrick Swayze - 8 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 4 Foto: Profimedia

Na snimanju filma ''Letters from a Killer'' Swayze je pao s konja i bio na rubu paralize – podvrgnut je brojnim operacijama koje su ga vratile u život, ali i ostavile emotivne ožiljke. Također je preživio opasno prisilno slijetanje vlastitog aviona u Arizoni 2000. godine, uz još jedan incident 2006., što je dodatno naglasilo njegovu hrabrost i strast prema letenju.

Kada mu je početkom 2008. dijagnosticiran rak gušterače (stadij IV), Swayze je nastavio raditi – u tom je razdoblju bio angažiran u seriji ''The Beast'', koja je emitirana 2009. godine. Imao je i hospitalizaciju zbog upale pluća i širenja bolesti na jetru, ali je i dalje pokazivao nevjerojatnu hrabrost i elan.

Patrick Swayze - 2 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 3 Foto: Profimedia

Preminuo je 14. rujna 2009. – u svojoj kući, okružen obitelji, 20 mjeseci nakon dijagnoze.

Prema njegovoj supruzi Lisi Niemi, posljednje Patrickove riječi bile su: ''Volim te'' – izgovorene u tišini i ljubavi, dok je spuštao pogled i upućivao joj nježan oproštaj. No, istina je bila potpuno drugačija.

Jedan blizak prijatelj izjavio je za Radar Online kako je Patrickov brat Donnie nerijetko nalazio glumca u vrlo teškom stanju, dok Lisa satima nije bila kod kuće.

''Ležao bi u vlastitoj mokraći i fekalijama jer nije mogao sam ustati'', rekao je, nazvavši Lisu ''zlom luđakinjom koja je željela kontrolirati svaki aspekt njegova života''.

Patrickova dugogodišnja prijateljica Charlotte Stevens tvrdila je da je glumca nagovarala da je napusti jer ga je supruga često varala. Prema tim navodima, Lisa je tijekom braka imala brojne afere, i s muškarcima i sa ženama, o čemu su, navodno, znali i njihovi najbliži.

Patrick Swayze - 5 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 2 Foto: Profimedia

Iako je njihov brak izvana djelovao idilično, prijatelji tvrde da je bio ispunjen svađama i fizičkim sukobima.

''Bila je to vrlo nasilna veza. Ona bi udarala njega, a on bi lupao po zidovima i namještaju. Znali su uništiti hotelske sobe, automobile i vlastiti dom'', prisjetili su se.

Unatoč svemu, Lisa je u knjizi ''Worth Fighting For'' opisala svoju verziju posljednjih zajedničkih godina. Prisjetila se kako je Patrick prvi put osjetio mučninu na dočeku Nove godine 2008., a ubrzo mu je dijagnosticiran zloćudni tumor gušterače.

Patrick Swayze - 9 Foto: Profimedia

Patrick Swayze - 16 Foto: Profimedia

