Možete li vjerovati u čemu se sada pojavila? Ovome se nitko nije nadao!

Bianca Censori pojavila se u neuobičajenom predimenzioniranom baloneru i srebrnim čizmama, a mnogi nagađaju kako je to zbog boravka djece njezinog supruga Kanyea Westa.

Je li došlo vrijeme za promjenu izgleda Biance Censori? Ako je suditi prema novim fotografijama, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa odlučila je smiriti dramatiku svog stila.

Poznata po provokativnim kombinacijama, od oskudnih outfita do šokantnog pojavljivanja u Evinom kostimu na ovogodišnjim Grammyjima, Censori je odavno prelazila granicu između mode i provokacije, pa čak izazivala rasprave o javnom moralu u Italiji i Španjolskoj.

Međutim, fotografije snimljene sa suprugom ispred kinodvorane iznenadile su i najvjernije fanove ozloglašenog repera jer se 30-godišnjakinja pojavila potpuno pokrivena od glave do pete.

Umjesto uobičajenih golišavih kreacija, Bianca je odjenula predimenzionirani baloner i novinarsku kapu. Ipak, nije se odrekla dramatike, pa je kombinaciju začinila srebrnim čizmama iznad koljena koje su cijelom outfitu dale dozu glamura.

Neki su ovu promjenu povezali s time da su Westova djeca iz braka s Kim Kardashian bila kod oca, zbog čega se morala odjenuti čednije, a odlazak u kino dogodio se neposredno nakon premijere trailera dokumentarca "In Whose Name?", koji je sniman šest godina.

U isječku kojim se najavljuje dokumentarac, vidi se Kardashian kako u suzama moli Westa da nastavi s uzimanjem lijekova za bipolarni poremećaj, na što je reper odgovorio kako bi radije bio mrtav nego na lijekovima.

Posljednjih mjeseci pisalo se i o razvodu para, što je West dodatno podgrijavao, no oni su još uvijek zajedno.

Bianca je čak hodala u bikiniju napravljenom od bombona, o čemu više čitajte OVDJE.

Kako je Censori završila s ozloglašenim reperom, pročitajte OVDJE.

