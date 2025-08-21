Zašto svi pričaju o pupku Taylor Swift? Ranije su kružile razne teorije

Seksepilne fotografije Taylor Swift objavljene kao najava novog albuma izazvale su mnogo pozornosti zbog, ni manje ni više, već njezina pupka.

Glazbena superzvijezda Taylor Swift najavila je svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl", koji će biti objavljen 3. listopada. Tu informaciju, kao i omot i fotografije, otkrila je u dvosatnoj epizodi podcasta "New Heights", koji vode njezin dečko Travis Kelce i njegov brat Jason, a promociji albuma gotovo istovremeno su se priključile i društvene mreže, na kojima su objavljene seksepilne prateće fotografije u kojima prigrljuje showgirl estetiku.

U objavama je uključila i fotografiju u ukrašenom grudnjaku i donjem dijelu, a mnogi swiftieji složili su se kako 35-godišnja pjevačica izgleda bolje no ikad.

S dijeljenjem na X-u i Instagramu, fanovi su se počeli prisjećati starih glasina koje su kružile prije desetak godina, a tvrdile su kako Swift - nema pupak.

"Stari swiftieji ne mogu vjerovati da Taylor pokazuje pupak. Podsjeća na dane kad smo se šalili da ga nema", "Ne mogu vjerovati vlastitim očima, pupak potvrđen", "Svaki put kad vidim Taylorin pupak, osjećam se kao viktorijanski muškarac koji prvi put vidi gležnjeve", "Dugogodišnja šala, a onda ga je i sama potvrdila tom fotkom! Legendarno", "Iskreno, tako smiješno sjećanje!", stoji među mnogim komentarima o njezinu pupku, koji je ipak pokazala 2015. na fotografiji u bikiniju.

Kako je sama pjevačica priznala, nije ljubiteljica pokazivanja pupka, te na nastupima uglavnom pokazuje rebra. Međutim, ljubav s tight endom Kansas City Chiefsa učinila ju je nešto odvažnijom i napunila samopouzdanjem, a na koncu i inspirirala za novih 12 pjesama.

Epizoda sa Swift trenutačno je prikupila više od 20 milijuna pregleda, što je najviše na kanalu podcasta New Heights, te je nadmašila dosadašnju rekordnu epizodu s Jasonovom suprugom Kylie za više od 11 milijuna pregleda.

U svom prvom intervjuu nakon tri godine Swift se dotaknula kupovine prava na svojih prvih šest albuma, turneje The Eras Tour, koja je trajala dvije godine, ali i odnosa s Kelcejem, koji je i u ovoj epizodi istaknuo svoje hrvatske korijene. Fanovi pjevačice uočili su iza sportaša i knjigu "Croatia".

