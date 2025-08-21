Top ispod kojeg su virile grudi: Partnerica ruskog redatelja zasjenila mnoge dame u Sarajevu!

Ilya Khrzhanovskiy i njegova partnerica privukli su pažnju na Sarajevo Film Festivalu njezinim odvažnim modnim izdanjem.

Poznati ruski redatelj Ilya Khrzhanovskiy stigao je na crveni tepih Sarajevo Film Festivala u društvu svoje partnerice, a par je odmah privukao pažnju fotografa.

Dok je on odabrao klasično sivo odijelo u kombinaciji s crnom majicom i ležernim stavom, njegova partnerica zasjenila je mnoge dame na festivalu odvažnim modnim izdanjem.

Ilya Khrzhanovsky s partnericom - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Za ovu priliku odlučila se za bijelu kombinaciju – hlače visokog struka i upečatljiv top koji je otkrivao dekolte te naglašavao ramena i struk. Posebnu notu izgledu dale su i ružičaste nijanse u njezinoj kosi, dok su tetovaže na rukama dodatno naglasile njezin nekonvencionalan stil.

Ilya Khrzhanovsky s partnericom - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Par je cijelo vrijeme izmjenjivao osmijehe i nije skrivao koliko uživa u zajedničkim trenucima na jednom od najvažnijih filmskih događaja u regiji.

Ilya Khrzhanovsky s partnericom - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

