Fascinira turiste: Priča o plovećem čudu najbogatije Srpkinje

Jahta Sailing Yacht A, koju su talijanske vlasti zaplijenile Andreju Meljničenku, snimljena je u Trstu.

U proljeće 2022. godine, kada je započela ruska invazija na Ukrajinu, međunarodne organizacije su blokirale imovine velikom broju ruskih biznismena, među kojima i onu Andreja Meljničenka.

Suprugu nekadašnje srpske pjevačice i manekenke Sandre tada je zaplijenjena i jahta Sailing Yacht A vrijednu oko 530 milijuna dolara, koja već nekoliko godina stoji u tršćanskoj luci. Noviju fotografiju možete pogledati OVDJE.

Kako bi spasio barem dio svoje 23,8 milijardu dolara vrijedne imovine, bogati Rus, koji za sebe voli govoriti kako je Rus po nacionalnosti, Bjelorus po rođenju i Ukrajinac po krvi, prepisao je sve što je bilo u njegovom vlasništvu supruzi, koja je time postala najmlađa bogatašica među deset najimućnijih žena na svijetu.

Nekadašnja članica pop grupe Models i manekenka svog supruga je upoznala 2003. godine, a ove godine proslavili su 20. obljetnicu raskošnog vjenčanja na Azurnoj obali, na kojoj su pjevale Whitney Houston i Christina Aguilera. Par ima dvoje djece, a usprkos tome što se povukla iz javnosti, Sandra i dalje intrigira medije. Jedno vrijeme bila je dobra prijateljica Nine Badrić, no danas nije poznato u kojem stanju je njihov odnos.

Jahta imena Sailing Yacht A, dugačka 143 metra i visoka 25 metara, jedna je od najvećih jahti za krstarenja na svijetu. Isprva je bila nazvana "White Pearl", a sagrađena je u njemačkom brodogradilištu Nobiskrug. Prema podacima stranice superyachtafan.com, godišnji troškovi odžravanja se procjenjuju od 50 do 75 milijuna dolara godišnje, što nije ništa za Meljničenkove koji su bogatstvo stekli udjelom u ruskom SUEK-u i švedskom EuroChemu, koje se bave proizvodnjom ugljena i gnojiva.

Na jahti ima mjesta za 20 gostiju i 20 članova posade, a za moderni dizajn interijera je zaslužen Philippe Starck.

Par ima u svom vlasništvu i jedan maldivski otok o čemu više pročitajte OVDJE.

