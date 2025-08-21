Kako je izgledalo posljednje ljeto princeze Diane? Fotografije zadnjeg odmora paraju srca fanova

Kako je izgledalo posljednje ljeto princeze Diane? Omiljena princeza svoje posljednje dane je provela daleko od Ujedinjenog Kraljevstva.

Ljeto 1997. ostalo je zapamćeno kao posljednje mirno razdoblje u životu princeze Diane – puno toplih obiteljskih trenutaka, humanitarnih angažmana i zadnjih refleksija slobode prije tragične sudbine. Samo tjedan i pol dana prije njezine tragične smrti sa samo 36 godina, voljena princeza bila je na Mediteranu na svojem posljednjem ljetovanju.

Diana je posljednje ljeto započela na Jonskom moru, u društvu sinova Williama i Harryja, na jahti koju je posudio Mohamed Al-Fayed. Uživali su na jugu Francuske i talijanske obale, plivali, vozili se jet‑skijevima i stvarali dragocjene uspomene dok su još bili zajedno. Međutim, Diana se ubrzo morala odvojiti od sinova koji su posljednje dane njezinog života proveli u Balmoralu.

Galerija 34 34 34 34 34

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Osim odmora, Dianino posljednje ljeto su obilježili i humanitarni angažmani u sklopu kojih je posjetila susjednu Bosnu i Hercegovinu kako bi sudjelovala u kampanji za razminiranje. Tijekom tih mjeseci zračila je stilom i samouvjerenošću biravši upečatljive modne kombinacije i nalazeći balans između glamura i autentične poruke, no istodobno je prolazila kroz unutarnju bol zbog gubitna veza i vlastitih neizvjesnih životnih trenutaka.

princeza Diana i princ William Foto: Profimedia

princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fascinira turiste: Priča o plovećem čudu najbogatije Srpkinje

Na svom posljednjem ljetovanju počela se viđati s Al-Fayedovim sinom Dodijem, koji je u to vrijeme navodno bio zaručen s manekenkom Kelly Fisher. Fotografi su bili iznimno zainteresirani za fotografiranje Diane, a scena iz serije "Kruna", u kojoj Elizabeth Debicki u ulozi omiljene bivše članice kraljevske obitelji dolazi do fotografa i moli za barem malo privatnosti, mnogima će ostati u sjećanju.

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Dok se pripremala za put u London, Diana i Fayed su došli do Pariza, gdje su na koncu skončali svoje živote u teškoj prometnoj nesreći u jednom pothodniku. Jedini preživjeli je Trevor Rees-Jones, tjelohranitelj koji je imao toliko teške ozljede glave da se ni nakon gotovo 30 godina ne sjeća detalja smrti.

O Dianinom uobičajenom doručku pročitajte OVDJE.

Kako se hrvatska vizažistica Marina Mamić transformirala u princezu Dianu, pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad "Trebala sam zavoditi s 13": Ispovijest bivše dječje zvijezde šokirala je javnost

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Tko je voditeljica čiji modni stil je očarao publiku na Sarajevo Film Festivalu?

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad srpska folkerica zapjeva veliki hit hajdukovaca

Pogledaji ovo Celebrity Možete li vjerovati u čemu se sada pojavila? Ovome se nitko nije nadao!