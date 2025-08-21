Spasila ju neobična terapija! Što se dogodilo s ovom divnom ženom koja je nekad harala modnim pistama?

Među supermodelima devedesetih i početka 2000-ih svakako se može istaknuti i Shalom Harlow zahvaljujući svojem jedinstvenom hodu i androgenom izgledu.

Modnim pistama diljem svijeta prošeću se tisuće manekenki, no za samo manji broj njih se može reći kako su istinski supermodeli čija je karizma osvajala sve kada god bi prolazile. Među njima je bila i Kanađanka neobičnog imena Shalom Harlow koja je svojim jedinstvenim izgledom i osobnošću obilježila cijelu jednu eru mode.

U svijet modelinga zakoračila je sasvim slučajno – otkrili su je nakon srednje škole na jednom koncertu. Vrlo brzo postalo je jasno da posjeduje posebnu kombinaciju elegancije, krhkosti i samouvjerenosti koja je tadašnjoj modnoj industriji bila itekako privlačna.

Shalom Harlow - 2 Foto: Afp

Shalom Harlow - 1 Foto: Afp

Na pozornicama modnih revija se počela pojavljivati početkom 90-ih, u trenutku kada je svijet mode bio opsjednut supermodelima poput Naomi Campbell, Cindy Crawford i Claudije Schiffer. Unatoč jakoj konkurenciji, uspjela je osvojiti dizajnere i fotografe svojom androgenom ljepotom i osebujnim stavom.





Vrlo brzo debitirala je na prestižnim pistama u New Yorku, Parizu i Milanu, noseći kreacije kuća poput Chanel, Dior, Versace i Dolce & Gabbana. Vrhunac njezinih modnih trenutaka zbio se na reviji Alexandra McQueena 1999., kada se na kraju revije postavila na rotirajući platformu dok su je robotske ruke špricale bojom, stvarajući performans koji je ušao u povijest modne industrije.

Shalom Harlow - 9 Foto: Profimedia

Shalom Harlow - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zašto svi pričaju o pupku Taylor Swift? Ranije su kružile razne teorije

Taj prizor i danas se smatra jednim od najsnažnijih trenutaka u povijesti modnih pista, a Shalom je time učvrstila status muze i ikone.

Galerija 15 15 15 15 15

Shalom Harlow - 5 Foto: Afp

Shalom Harlow - 6 Foto: Afp

Jedno vrijeme bila je najplaćenija manekenka, no 2013. je potpuno nestala iz mode. Zbog kombinacije lajmske bolesti i trovanja crnom plijesni umalo je ostala prikovana za invalidska kolica, a od mnogo različitih načina, najdjelotvornija joj se pokazala tzv. fekalna transplantacija, odnosno infuzija tekućeg filtrata stolice zdravog davatelja koja pomaže normalizaciji crijevne flore.

"To je bila prva u nizu velikih medicinskih intervencija koja mi je doslovno spasila život", ispričala je Harlow 2020. godine.

Usprkos teškom oporavku, Harlow nije izgubila borbeni duh, vrativši se na pistu prije nekoliko godina. Danas, ponovno je angažirana kao u danima kada su supermodeli bili pojam modne industrije, a koliko je se cijeni, pokazala je ni više ni manje nego Anna Wintour, koja je rekla da Shalom Harlow ima najbolji hod.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Duhovit komentar srpskog miljenika žena nadmašio je zavodljivo izdanje njegove supruge

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ubojite obline Ronaldove Georgine zasjenile su i blistave dijamante kojima se hvali

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je izgledalo posljednje ljeto princeze Diane? Fotografije zadnjeg odmora paraju srca fanova

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život predivne, trudne glumice završio je na stravičan način, molila je da ju poštede