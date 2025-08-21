Duhovit komentar srpskog miljenika žena nadmašio je zavodljivo izdanje njegove supruge

Ivana Malić, supruga Miloša Bikovića, objavila je fotografije iz Moskve, a glumac je pratitelje nasmijao duhovitim komentarom.

Ivana Malić, supruga popularnog glumca Miloša Bikovića, podijelila je na društvenim mrežama nekoliko fotografija iz Moskve.

Pozirala je u jednom restoranu, odjevena u usku suknju koja je naglasila njezine noge, a na jednoj od fotografija u odrazu se jasno vidi tko je bio iza kamere.

Bio je to upravo njezin suprug, koji joj je među prvima ostavio duhovit komentar:

"Ou jea helo grl hau ar ju spiking ingliš jes? Krasavica đe si?"

Lijepa crnogorska pravnica ukrala je Miloševo srce prije nekoliko godina, a za njihovu vezu saznalo se 2021. kada su se zajedno pojavili na premijeri njegova filma "Južni vjetar 2 - Ubrzanje" u Beogradu. Ona je kasnije vezu potvrdila i njihovom zajedničkom fotografijom na Instagramu.

Zajedno imaju jednog sina.

