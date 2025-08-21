Život predivne, trudne glumice završio je na stravičan način, molila je da ju poštede

Prošlo je 56 godina od tragične smrti Sharon Tate koju su uzrokovali članovi monstruoznog kulta Charlesa Mansona.

Početkom kolovoza obilježeno je 56 godina otkako je na stravičan način završio život glumice Sharon Tate.

Nezadovoljna time što njezin suprug Roman Polanski kasni pri dolasku iz Londona, 26-godišnja glumica, koja je bila osam i pol mjeseci trudna, zamolila je prijatelje Jayja Sebringa, Wojciecha Frykowskog i Abigail Folger da prespavaju kod nje, kada su joj u noći između 8. i 9. kolovoza 1969. upali članovi kulta Charlesa Mansona i ubili sve prisutne.

Unatoč molbi da ju poštede zbog sina kojeg je čekala, Tate je ubodena 16 puta nožem i vješana uz Sebringa prije nego što je preminula od teških ozljeda. Pod Grabljivom naredbom ("kill everyone in the house as gruesome as you can"), članovi Mansonove "obitelji" Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel i Linda Kasabian ispunili su krvavi nalog, a nitko nije pozvao pomoć jer je telefon presječen. Za kraj svog krvavog pira njihovom krvlju su po zidu ispisali riječ "PIG" (Svinja).

Propali glazbenik Manson nije znao da će Tate biti u toj kući. Prije nje na adresi 10050 Cielo Drive stanovao je producent Terry Melcher, sin glumice Doris Day, koji je surađivao s Mansonom, no na kraju ga je odbio. U međuvremenu, nakon dugogodišnje kriminalne prošlosti, osnovao je i vodio kult poznat kao Manson Family, kojem su pripadali uglavnom mladi, često iz dobrostojećih i opsjednuti hipijevskom kulturom.

Vjerujući u vlastitu verziju proročanstva koje je nazvao Helter Skelter, inspirirano pjesmom Beatlesa, bio je uvjeren kako će uskoro izbiti rasni rat u SAD-u između bijelaca i Afroamerikanaca, a smatrao je kako će brutalna ubojstva bijelih bogataša, poput Sharon Tate koja je bila simbol mladog i uspješnog Hollywooda, izgledati kao da su ih počinile Crne Pantere, čime bi se potaknulo šire nasilje i rat.

Napad na dom Tate i Polanskog bio je namjeran udar na "establishment" koji je Manson prezirao, ali je i istovremeno osjećao mržnju i zavist prema bogatim i slavnim, koji su živjeli život o kojem je sanjao.





Tate i njezini prijatelji nisu bili jedine žrtve te večeri. Ispred ulaza ubijen je tinejdžer Steven Parent, a večer kasnije Mansonovi kultisti su upali u kuću na adresi 3301 Waverly Drive i ubili Lena i Rosemary LaBiancu na jednako svirep način.

Manson i njegova "obitelj" uhićeni su u rujnu iste godine, a osuđeni dvije godine kasnije. Unatoč tome što su drugi uprljali ruke u njegovo ime, Manson je dobio doživotnu kaznu zatvora, a čak 12 puta su mu odbili pomilovanje. Preminuo je svega nekoliko dana nakon svog 83. rođendana 2017. godine od raka crijeva, a tijekom boravka u zatvoru si je usred čela istetovirao kukasti križ.

Od ostalih članova svirepog pira, Susan Atkins je preminula 2009. od tumora na mozgu, a u trenutku smrti bila je zatvorenica s najdužim stažem u Kaliforniji, s čak 14 odbijenica za pomilovanje. Patricia Krenwinkel je još uvijek živa i u zatvoru, a guverner Kalifornije Gavin Newsom je 2022. odbio njezino puštanje na slobodu. Charles Tex Taylor je također iza rešetaka, s čak 17 odbijenica za pomilovanjem, a u međuvremenu je postao ponovno rođeni kršćanin. Jedina koja je izašla na slobodu je Leslie Van Houten, jer je njezin udio u zločinu bio minimalan u odnosu na ostale.

Ubojstvo Sharon Tate označilo je kraj naivnosti i hipijevskog razdoblja 1960-ih. Sedam života u te dvije večeri nije ugašeno zbog osobnih veza jednog luđaka, već zato što su bili slučajni simboli svijeta koji je on prezirao. Ukratko - promijenilo je pop kulturu i povijest SAD-a.

Taj zločin i danas odzvanja kao upozorenje o tamnoj strani karizme, slijepe poslušnosti i vjerskog zaluđenosti. Policijsko i medijsko praćenje tadašnjih događaja postavili su temelje žanru true crime, prateći teme kulta, zločina i psihološke manipulacije, ali i povećalo brigu za sigurnost poznatih i slavnih.

