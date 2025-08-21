Laru iz Kumova rijetko vidimo u javnosti, ali zato se ovog puta potrudila da ju svi zamijete!

Mlada glumica Nika Barišić viđena je u rijetkom izlasku u Dubrovniku, pozirala je s prijateljima.

Glumica Nika Barišić, poznata publici po ulozi Lare u hit seriji ''Kumovi'', pojavila se u rijetkom javnom izlasku na svečanosti koja je privukla brojne ljubitelje kazališta i kulture.

Na Dubrovačkim ljetnim igrama prisustvovala je premijeri kultne Čehovljeve predstave ''Galeb''.

Vid Ćosić, Ružica Maurus i Nika Barišić Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Za ovu posebnu prigodu Nika je odabrala elegantnu, ali odvažnu modnu kombinaciju – dugu crnu prozirnu haljinu koja je istaknula njezin sofisticirani stil. Look je upotpunila crvenim ružem i decentnim nakitom, a pažnju su privukli i minimalistički modni dodaci koji su cijeli styling učinili besprijekornim.

Vid Ćosić i Nika Barišić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Nika Barišić i Olga Pakalović, Koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina - 3 Foto: Instagram

Na događanju se družila s prijateljima i kolegama, a njezino pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje fotografa i uzvanika.

Nika Barišić, Slavko Sobin i Ana Uršula Najev Foto: Goran Sebelic/Cropix

Fabijan Pavao Medvešek, Nika Barišić, Lovre Kondža - 2 Foto: Instagram

Barišić, koja inače rijetko izlazi u javnost izvan svojih profesionalnih angažmana, još je jednom pokazala da plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Inače, na Novu TV uskoro dolaze nove epizode ''Kumova''.

