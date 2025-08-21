Kolinda Grabar-Kitarović u zelenom outfitu koji joj stoji kao saliven istaknula uzak struk

Kolinda Grabar-Kitarović u Budimpešti je prisustvovala dodjeli priznanja Thomasu Bachu, a svojom modnom kombinacijom oduševila je mnoge.

Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana boravila u Budimpešti, odakle je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija. Na svečanom događaju pojavila se u elegantnoj zelenoj haljini, a njezin dolazak nije prošao nezapaženo.

Riječ je o ceremoniji na kojoj je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, Thomas Bach, primio Veliki križ mađarskog reda za zasluge – priznanje koje mu je dodijeljeno zbog predanosti očuvanju integriteta sporta te promicanju olimpijskog duha i fair playa.

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica nasmijan pozirao u zagrljaju tajanstvene brinete i opet potaknuo nagađanja

Kolinda je na društvenim mrežama otkrila koliko joj ovakvi trenuci znače.

"Bilo je zadovoljstvo ponovno se susresti i s bivšim kolegama, Katalin Novák i Pálom Schmittom. Zahvalna sam na ovakvim trenucima koji nas podsjećaju na pravu snagu sporta koji nas nadahnjuje i ujedinjuje", napisala je na Instagramu, a pratitelje su je odmah pohvalili u komentarima.

"Top! Svaka čast", "Predivna haljina", Kakva elegancija", "Prelijepi ste", "Predivna, profinjena i elegantna", pisali su.

Kako vam se sviđa Kolindin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Tko je influencerica koja je očarala pojavom u Sarajevu? S jahti se vinula među najutjecajnija imena

Galerija 25 25 25 25 25

Kolinda je i nedavno uživala na ljetovanju, a OVDJE pogledajte gdje je punila baterije za jesenske obveze.

Inauguracija Kolinde Grabar-Kitarović 2015. - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL

Bivša predsjednica suočila se i s velikim gubitkom, a detalje pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Duhovit komentar srpskog miljenika žena nadmašio je zavodljivo izdanje njegove supruge

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ubojite obline Ronaldove Georgine zasjenile su i blistave dijamante kojima se hvali

Pogledaji ovo Zanimljivosti Spasila je neobična terapija! Što se dogodilo s ovom divnom ženom koja je nekad harala modnim pistama?