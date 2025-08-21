Tko je influencerica koja je očarala pojavom u Sarajevu? S jahti se vinula među najutjecajnija imena

Crnogorska influencerica i bivša stjuardesa Maja Bučanin zablistala je na Sarajevo Film Festivalu u elegantnoj bijeloj haljini.

Regionalne filmske i glazbene zvijezde prošetale su crvenim tepihom šeste večeri 31. Sarajevo Film Festivala, a među njima je posebnu pažnju privukla crnogorska influencerica Maja Bučanin.

Na glamurozni događaj stigla je u dugačkoj bijeloj haljini s raskošnim rukavima, u kojoj je izgledala elegantno i profinjeno.

Maja Bučanin inače dolazi iz Tivta, a već godinama živi u Beogradu. Javnosti je poznata kao dugogodišnja glavna stjuardesa na luksuznim jahtama, a paralelno je gradila i karijeru na društvenim mrežama. Svojim autentičnim objavama o moru, putovanjima, lifestyleu i modi osvojila je publiku na TikToku i Instagramu, gdje danas ima značajnu bazu pratitelja.

Posebno se pamti njezina viralna priča iz jahting industrije kada je otkrila da je posada dobila napojnicu od čak 56 tisuća eura. Svoj dio, kako je priznala, iskoristila je za kupnju automobila. Tijekom karijere napredovala je do pozicije chief stewardess, a iskustva je nedavno počela dijeliti i kroz edukacije za nove stjuardese, čime je otvorila i poduzetničko poglavlje svog profesionalnog puta.

Posljednjih godina sve češće progovara i o osobnim temama – roditeljstvu, partnerskim odnosima i životu nakon poroda. Njezin utjecaj u digitalnom prostoru potvrđen je krajem 2023., kada je na beogradskim WANNABE Digital Awards proglašena Lifestyle Influencericom godine za Crnu Goru.

Krajem listopada 2023. izrekla je i sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru, s kojim je godinu ranije dobila dijete.

