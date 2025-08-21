Boris Rogoznica nasmijan pozirao u zagrljaju tajanstvene brinete i opet potaknuo nagađanja

Već se neko vrijeme šuška da Boris Rogoznica ljubi tajanstvenu brinetu, a on objavama na Instagramu sve više potvrđuje nagađanja.

Boris Rogoznica i ovo ljeto provodi radno, no između brojnih nastupa pronalazi vrijeme za odmor i uživanje na jadranskoj obali. Doživljaje redovito dijeli sa svojih više od 20 tisuća pratitelja na Instagramu, a posljednja objava s Dugog otoka izazvala je pravu buru komentara.

Na fotografiji pjevač pozira nasmijan u zagrljaju tajanstvene brinete, čiji identitet zasad skriva od očiju javnosti. Upravo ta slika potaknula je nagađanja da je Boris ponovno zaljubljen. Par, čini se, zajedno istražuje ljepote obale, a nedavno su posjetili i poznati svjetionik Veli Rat.

Podsjetimo, Boris je bio u braku s voditeljicom Doris Pinčić Guberović, a rastali su se 2020. godine.

Je li sada konačno pronašao novu ljubav, glazbenik još nije to javno potvrdio.

Boris je nedavno otkrio i da se bori s problemom koji muči mnoge muškarce, no on je za sebe našao rješenje! Više o tome pročitajte OVDJE.

