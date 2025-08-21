Legenda Hollywooda oduševila Sarajlije! Energija koju je donio na crveni tepih nije prošla nezamijećeno

Willem Dafoe prošetao je crvenim tepihom u Sarajevu i oduševio sve prisutne.

Willem Dafoe, jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih glumaca današnjice, uveličao je Sarajevo Film Festival svojim dolaskom i prošetao crvenim tepihom, oduševivši publiku i ljubitelje filma.

Dobro raspoložen dijelio je autograme, a pozirao je i za brojne fotografe koji su se tamo okupili.

Willem Dafoe - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Willem Dafoe - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Willem Dafoe - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Svi su ostali oduševljeni pozitivom glumca koji je svima mahao i srdačno ih pozdravljao.

Willem Dafoe - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Willem Dafoe - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Willem James Dafoe rođen je 22. jula 1955. godine u Appletonu, Wisconsin, SAD. Odrastao je u velikoj obitelji sa sedmoro djece. Nadimak "Willem" dobio je još u djetinjstvu, iako mu je puno ime zapravo William.

Nakon završetka srednje škole, kratko je studirao dramu na Sveučilištu u Wisconsinu, ali je ubrzo napustio studij i preselio se u New York kako bi slijedio svoj san da postane glumac.

William Dafoe (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

William Dafoe (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

U New Yorku se priključio eksperimentalnoj kazališnoj grupi The Wooster Group, gdje je razvio svoj prepoznatljiv stil. Njegova filmska karijera počela je ranih 80-ih, ali veliki proboj doživio je 1986. godine ulogom narednika Eliasa u ratnom klasiku "Platoon" Olivera Stonea. Ta uloga mu je donijela prvu nominaciju za Oscara i svjetsku slavu.

Tijekom svoje bogate karijere, Dafoe se dokazao kao glumac nevjerojatne širine – od glavnih junaka do kompleksnih negativaca. Neke od njegovih najpoznatijih uloga uključuju: "The Last Temptation of Christ" (1988.) – uloga Isusa u filmu Martina Scorsesea, "Shadow of the Vampire" (2000.) – nominacija za Oscara za portret ekscentričnog glumca Maxa Schrecka, "Spider-Man" (2002.) – kao Norman Osborn / Green Goblin, uloga koja mu je donijela ogroman mainstream uspjeh, "The Florida Project" (2017.) – uloga upravnika motela, koja mu je donijela još jednu nominaciju za Oscara i pohvale kritike, "At Eternity’s Gate" (2018.) – utjelovio Vincenta van Gogha, osvojivši nagradu na Venecijanskom festivalu i nominaciju za Oscara, "The Lighthouse" (2019.) – nezaboravna uloga u psihološkom hororu Roberta Eggersa, uz Roberta Pattinsona.

William Dafoe (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Pogledaji ovo Celebrity Tarik Filipović u Sarajevu popio kavu s NBA košarkašem, slučajni prolaznici bili su oduševljeni prizorom!

Willem Dafoe poznat je po intenzivnom glumačkom stilu, izražajnoj mimici i spremnosti da prihvati uloge koje drugi glumci izbjegavaju.

Često bira nezavisne filmove i surađuje s režiserima koji pomjeraju granice filma. Kritičari ga smatraju jednim od najhrabrijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije.

Willem Dafoe i Giada Colagrande - 4 Foto: Profimedia

William Dafoe (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Dafoe je poznat i po tome što svoj privatni život drži dalje od medija. Bio je dugogodišnji partner redateljice Elizabeth LeCompte, s kojom ima sina Jacka.

Pogledaji ovo Celebrity Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu odvjetnicu u koju se zaljubio na prvi pogled!

Od 2005. godine oženjen je s 18 godina mlađom talijanskom umjetnicom Giaddom Colagrande.

Willem Dafoe i Giada Colagrande - 5 Foto: Profimedia

Willem Dafoe i Giada Colagrande - 3 Foto: Profimedia

Par detalje svoga privatnog života ne voli otkrivati, ali vjenčali su se godinu dana nakon što su se upoznali, a glumac je navodno poludio za lijepom Talijankom čim ju je ugledao.

"Upoznao sam svoju ženu na ulici u Rimu 2004. godine. Znao sam za nju jer sam gledao njezine filmove i imali smo neke zajedničke prijatelje. Vjenčanje je bilo vrlo impulzivno i romantično. Bili smo na ručku i ja sam rekao: 'Hoćeš li se sutra vjenčati?' Nazvao sam gradsku vijećnicu i rekli su mi: 'Ako dođeš u sljedećih nekoliko sati, možete se prijaviti i onda se sutra možete vjenčati.' Pa smo potrčali tamo i vjenčali smo se sljedeći dan uz samo dva svjedoka, naše najbolje prijatelje - mog menadžera i njezina urednika", ispričao je Willem za The Guardian.

Galerija 11 11 11 11 11

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Tetovaže i isklesani trbuh omiljene harmonikašice u badiću zaslužili su tisuće lajkova!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako to izgleda kad teniski meč odigraju supružnici Nives i Goran Ivanišević!

Pogledaji ovo Celebrity Razveo se Alen Vitasović, gajio je nade u pomirbu do zadnjeg trenutka: ''Gotovo je...''