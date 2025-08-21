Tarik Filipović u Sarajevu popio kavu s NBA košarkašem, slučajni prolaznici bili su oduševljeni prizorom!

Tarik Filipović, Joško Lokas i Jusuf Nurkić uhvaćeni na opuštajućoj kavi u Sarajevu.

Poznati televizijski voditelji Tarik Filipović i Joško Lokas, te proslavljeni NBA košarkaš Jusuf Nurkić, družili su se u opuštenoj atmosferi na kavi u Sarajevu.

Trojac je pozirao zajedno s kolegama i poznanicima, a osmijehe nisu skidali s lica.

Tarik Filipović, Joško Lokas i Jusuf Nurkić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Tarik Filipović, Joško Lokas i Jusuf Nurkić - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ovaj spontani susret privukao je pažnju prolaznika, koji su s osmijehom promatrali druženje poznatih lica. Trio je pokazao da, unatoč različitim karijerama – od sporta do televizije – prijateljstvo i zajednička druženja uvijek imaju posebno mjesto.

Tarik Filipović, Joško Lokas i Jusuf Nurkić - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Tarik Filipović, Joško Lokas i Jusuf Nurkić - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović u zelenom outfitu koji joj stoji kao saliven istaknula uzak struk

Podsjetimo, Sarajevo, koje je ovih dana posebno živo i puno događanja zbog Sarajevo Film Festivala, još jednom je dokazalo da je omiljeno okupljalište zvijezda iz cijele regije.

Lejla i Tarik Filipović - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Galerija 21 21 21 21 21

Pogledaji ovo Zanimljivosti Spasila je neobična terapija! Što se dogodilo s ovom divnom ženom koja je nekad harala modnim pistama?

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Laru iz Kumova rijetko vidimo u javnosti, ali zato se ovog puta potrudila da ju svi zamijete!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Tko je prekrasna Hrvatica koja je briljirala pred svjetskim gostima u Sarajevu?

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica nasmijan pozirao u zagrljaju tajanstvene brinete i opet potaknuo nagađanja