Naša voditeljica proživjela pravu dramu na cesti: ''Totalni stres, usred skretanja...''

Ida Prester na Instagramu je otkrila da se njoj i obitelji pokvario auto na putu, pomogli su im lokalci.

Voditeljica i pjevačica Ida Prester ovog je produljenog vikenda krenula na put sa svojim suprugom i djecom, ali dogodila im se jedna nenadana situacija - pokvario im se auto.

Otkrila je da im u tim trenucima nije bilo svejedno jer su bili usred prometa, ali pomogli su im dobri ljudi lokalci.

''Sinoć nam je stao auto na putu do Rovinja. Usred skretanja, samo se ugasio. Automatik je, pa ga nismo mogli ni odgurati s ceste. S klincima i prtljagom, totalni stres. Zašto vam to pričam? Jer su iz okolnih kuća odmah izletjeli svi ovi divni ljudi i uskočili u pomoć. Stavili trokut, preusmjeravali promet, zvali mehaničara i šlepera, puzali ispod auta da probaju pronaći kvar, častili rakijicom, nudili se da nas voze prvo do Pule, pa onda do Rovinja, a na kraju nam još poklonili i 2 flaše svog maslinovog ulja. Auto je na servisu u Puli, vraćamo se busom za Zagreb, sve će se dobro završiti'', napisala je.

Ida Prester na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Ida Prester na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Vikend su proveli u Istri, a otkrila je i što ih se najviše dojmilo.

''Od svih plaža i divnih istarskih predjela najveći utisak ovog vikenda ostavio mi je da ima ovakvih careva koji žrtvuju par sati svog života da pomognu totalnim strancima u nevolji. Ništa ne tražim zauzvrat. U vikendu ružnih vijesti, navijačkih makljaža i tužnih obljetnica, evo jedna malo ljepša. Ljudi su srce!'', zaključila je Ida.

Ida Prester - 3 Foto: Ida Prester/Instagram

Ida Prester - 1 Foto: Instagram

Inače, Ida je u sretnom braku sa suprugom Ivanom od 2013. godine. Imaju sinove Roka i Rija. Obitelj je sedam godina živjela u Beogradu, a onda su se preselili u Zagreb.

Ida Prester i suprug - 3 Foto: Ida Prester/Instagram

Ida na društvenim mrežama često dijeli svoje mišljenje i situacije iz života, a nedavno je otkrila i što je doživjela tijekom prosvjeda u Beogradu.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Darko Milinović objavio fotku prekrasne kćeri: Nekoć se bavila pjevanjem, a pokušala je i upasti na Doru

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Fotke veselog Toma Cruisea koji napušta razuzdanu feštu Davida Beckhama popravit će vam dan!

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica koju su Hrvati obožavali podijelila prve prizore s novorođenom kćerkicom!

Pogledaji ovo Celebrity Eva Longoria u rijetkom izlasku sa suprugom, evo kako izgleda muž jedne od najzgodnijih žena svijeta!

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se telenovele "Dona Barbara"? Testirajte znanje u našem kvizu!

Pogledaji ovo Celebrity Slavni glumac napravio iznimku i progovorio o teškom stanju svog sina: ''Bojim se...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Našem nikada prežaljenom glazbeniku supruga je bila sve, a niti u najtežim trenucima nije gubio vjeru

Pogledaji ovo Celebrity Zgodnog sina Slavena Bilića dugo nismo vidjeli, s ocem je pratio napete minute derbija u Splitu