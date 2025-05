Našem nikada prežaljenom glazbeniku supruga je bila sve, a niti u najtežim trenucima nije gubio vjeru

Prije točno dvije godine napustio nas je Jasmin Stavros. Glazbenik je imao rak kostiju.

Prošle su dvije godine otkada nas je 3. svibnja 2023. napustio Jasmin Stavros. Miljenik svih generacija, pravog imena Milo Vasić, iza sebe je ostavio brojne hitove poput ''Dao bi sto Amerika'', ''Umoran'', ''Kad se prijatelji rastaju'' koji se i danas rado pjevaju.

Jasmin Stavros Foto: Ante Cizmic/Cropix

Gazbenik se borio s rakom kostiju i, nažalost, prerano izgubio bitku. Ali nikada nije izgubio vjeru.

"Bog ima svoj plan do kad će to bit. Do kad će to trajat, do kad ću ja nosit taj teški križ, a taj moj križ je toliko težak da stvarno jedva mi ga leđa nose", priznao je ranije Jasmin u razgovoru za IN magazin.

Jasmin Stavros Foto: Cropix

Jasmin je u glazbi bio aktivan još od početka srednje škole. Svirao je u različitim splitskim grupama, a 80-ih je u Americi završio privatnu jazz akademiju. Radio je po svome, nisu ga smetale kritike nakon što je kao vrhunski bubnjar zanemario svoj talent i odabrao pjevati zabavnu glazbu.

Pjevačku karijeru započeo je nakon što je 1986. godine s Doris Dragović snimio duet "U tebe se neću zaljubiti" s albuma "Željo moja". Naime, pjevač koji je trebao prvotno snimiti pjesmu s Doris nije se pojavio, a Jasmin je nakon toga shvatio da mu i to sasvim dobro ide. Samo godinu dana kasnije izdao je album u suradnji s Rajkom Dujmićem i Stevom Cvikićem "Ljubio sam anđela".

In Magazin: Jamin Stavros - 8 Foto: DNEVNIK.hr

Početkom rata je održao više od 500 humanitarnih koncerata, a kasnije je nastavio surađivati s nekim od najuspješnijih domaćih glazbenika.

Mladen Grdović i Jasmin Stavros Foto: Jure Miskovic/Cropix

Jasmin Stavros i Zlatko Pejaković Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/Cropix

Jole i Jasmin Stavros Foto: Saša Burić/Cropix

Uvijek je isticao da mu je supruga Žarka sve. Kako je kazao, Bog ju je poslao. Zajedno imaju dva sina, Milu i Krešu.

"Popodne u 15 sati sam ispred crkve Gospe od zdravlja u Splitu zavapio Bogu i rekao ''Bože, daj mi nekog anđela, ne mogu više!'' To je stvarno bila Sodoma i Gomora, život katastrofa, i izađu iz crkve dvije djevojke i ova jedna koju sam spazio to mi je danas žena, ja sam se odmah zaljubio. Živjeli smo skroz u čistoći do prve bračne noći, što je za to vrijeme bilo izuzetno, ali zaljubio sam se do ušiju! Onda je to normalno rezultiralo sa brakom, obitelji... Kod mene je baš bilo tako! Žena me je spasila! Vjerojatno danas ne bi razgovarali, tko zna gdje bih ja bio već odavno", priznao je Jasmin svojedobno za IN magazin.

Jasmin Stavros - 5 Foto: Cropix

Sa suprugom je vodio brigu i o djevojčici Lidiji, štićenici doma u Nazorovoj. Jasmin i Žarka ju nisu mogli posvojiti zbog svojih godina.

Jasmin Stavros Foto: Ivica Galovic/Pixsell

