U rodnom listu Željko i Milorad, na sceni Jacques i Boris: Prava imena slavnih Hrvata mogla bi vas iznenaditi!

Brojne svjetske zvijezde imaju umjetničko ime koje se razlikuje od onog u rodnom listu. Mi smo istražili kakva je situacija na domaćoj sceni! Doris Dragović, Jacques Houdek, Tony Cetinski i drugi slavni Hrvati zapravo se zovu sasvim drugačije. I domaći pjevač koji je napustio Hrvatsku te sada svira na ulicama Italije, ima novo umjetničko ime - Marco Dolore.

U životu prvog pjevača benda ''Pravila igre'', za kojeg kažu da ima jedan od najljepših glasova na domaćoj glazbenoj sceni, odigrale su se brojne zavrzlame. Rano je postao otac, razveo se, otišao iz benda, odustao od karijere, napustio Hrvatsku, a sada je i promijenio ime. Marko Kutlić od nedavno je Marco Dolore.



''Ja sam Marco Dolore, evo me tu, kuham kavu, perem čaše na Silbi. Moram držat ljude budne zato jer dolazi sutra tu neki Marko Kutlić, kažu da dobro pjeva!''.



Marco nakon glazbene karijere u Hrvatskoj, putuje Italijom kao ulični svirač, a često na ulicama i trgovima napravi pravi show. I Tony Cetinski je posegnuo za promjenom imena. Iako ga cijela nacija zna kao Tonya, njegovo je pravo ime ipak nešto duže - Anthony.



Na početku karijere svoj je glas posuđivao inozemnim DJ-evima za njihove pjesme pa je svojem hrvatskom imenu Željko, Jacques odlučio dati malo francuskog šarma.



''Moje pravo ime je Željko Houdek, ostalo je prezime, ime je promijenjeno u Jacques, sasvim slučajno, na prijedlog moje susjede iz Turopolja koja je rekla zašto se ti ne bi zvao Žak, s obzirom da su me svi zvali Žac. Ja sam nekako jako srastao s tim svojim imenom i vrlo se slabo identificiram s onim Željkom s početka priče, sad mi je Žak postao normalan iako mi je ispočetka bio smiješan, evo, hvala susjedi na imenu'', otkrio je Željko.



Zahvaljujući menadžeru Zoranu Škugoru Dorotea Budimir dobila je umjetničko ime Doris Dragović. Ibrica Jusić je Ibrahim, pravo ime Tedija Spalata je Tadija Bajić, a Borisa Banovića - Milorad.



''Totalno je blesavo da ti netko odredi ime i da ga ti moraš nositi cijeli život, ako ti se ne sviđa, danas je to najlakše, promijeniš ga, odeš u općinu i bok'', zaključio je Banović.



Domaća glazbena legenda koju svi nosimo u srcu, Jasmin Stavros, jednom nam je prilikom otkrio kako ga je Rajko Dujmić, iz Milo Vasić, preimenovao u to dobro nam znano umjetničko ime.



''Kako ti se majka zove? Ja kažem Jasna, aha, onda si Jasmin. Onda me ovako gleda i gleda, kaže okreni se malo, gleda mi profil, imaš grčki nos, imaš kakvo porijeklo iz Grčke? Ja govorim iz Grčke? Pa je, neki pradjeda mije bio Grk, on govori Stavros. Ja kažem molim? Jasmin Stavros. Stavros je inače u prijevodu križ, što znači da sam ja odabran, kao da sam odabran, kao da je to Božja volja. A i postoji jedno mjesto, jako atraktivno mjesto, koje se zove Stavros i ima puno likova u filmovima koji se zovu Stavros'', ispričao nam je Stavros tada.



U holivudskom svijetu nema tko nije promijenio ime, no najzabavnija je priča oko imena ove slavne dame.

Jedna od najpoznatijih voditeljica u povijesti televizije zapravo se zove Orpah, iako je svi znaju pod imenom Oprah. Njezina obitelj željela joj je dati biblijsko ime, te su ga izabrali iz knjige postanka, no budući da nitko u obitelji nije znao kako se piše ideja je pala u vodu. Orpah je tako ostala samo na rodnom listu, a Oprah je postala slavna diljem svijeta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fani Stipković u ovoj očaravajućoj haljini s dekolteom opravdala je titulu jedne od najljepših novinarki: "Oduzimaš dah!"

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Nekad i sad Svi su primijetili da je nešto drugačije na Taylor Swift: ''Prvi put sam pomislio da je seksi!''