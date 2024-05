Prošla je godina dana od tužne smrti Jasmina Stavrosa, prisjetili smo se s koliko je ljubavi govorio o svojoj supruzi Žarki

Na današnji dan prije godinu dana napustio nas je Jasmin Stavros. Kralj zabave u nasljeđe nam je ostavio brojne hitove poput ''Dao bi sto Amerika'', ''Umoran'', ''Kad se prijatelji rastaju'' koji se i danas rado pjevaju, ali i ne daju da se njegov lik i djelo ikad zaborave. Prilog Lane Samaržije.

Pjesma "Kad se prijatelji rastaju" nastala je davne 1993., no godine i odlazak njezina izvođača ništa joj ne mogu. Vjerojatno nikad ni neće. No uz nju uvijek ćemo se sjećati voljenog Stavrosa. Prošlo je godinu dana otkad nas je, u 69. godini života, napustio hrvatski kralj zabave.

Voljele su ga generacije, kritičari zamjerali što je kao vrhunski bubnjar odabrao pjevati zabavnu glazbu. No, on je radio po svojem i u nasljeđe nam ostavio brojne hitove zabilježene na 17 studijskih albuma.

"Ma samo glazba, ja ništa drugo ne znam radit. Mogao bi jedino ribar bit, haha. To me najviše ide dobro, ali ni sad više ne lovim ribe jer nemam vremena", izjavio je Jasmin jednom prilikom.

Profesionalno je počeo svirati u različitim splitskim grupama već na početku srednje škole. 80-ih godina u Americi je završio privatnu jazz akademiju. Živio je kao prava rock'n'rolll zvijezda, a jedino što je želio bila je ljubav. Nikad nije propustio spomenti da mu je suprugu Žarku Bog poslao.

"Popodne u 15 sati sam ispred crkve Gospe od zdravlja u Splitu zavapio Bogu i rekao ''Bože, daj mi nekog anđela, ne mogu više!'' To je stvarno bila Sodoma i Gomora, život katastrofa, i izađu iz crkve dvije djevojke i ova jedna koju sam spazio to mi je danas žena, ja sam se odmah zaljubio. Živjeli smo skroz u čistoći do prve bračne noći, što je za to vrijeme bilo izuzetno, ali zaljubio sam se do ušiju! Onda je to normalno rezultiralo sa brakom, obitelji... Kod mene je baš bilo tako! Žena me je spasila! Vjerojatno danas ne bi razgovarali, tko zna gdje bih ja bio već odavno", priznao je Jasmin svojevremeno.

Volio je govoriti o Korčuli, oazi mira, gdje su okupljala obitelj, jer sa svojom Žarkom dobio je dvojicu sinova. Pokazao nam je i mjesto gdje se skrasio, nedaleko od Zagreba.

"Ja sam nabrao i morao sam sve to nositi na leđima i to je bolje nego bilo koja teretana, inače su ove jabuke bez ikakvih pesticida, nisu tretirane", bio je ponosan Jasmin.

Omiljeni glazbenik borio se s rakom kostiju i, nažalost, prerano izgubio bitku.

"Bog ima svoj plan do kad će to bit. Do kad će to trajat, do kad ću ja nosit taj teški križ, a taj moj križ je toliko težak da stvarno jedva mi ga leđa nose", priznao je bio Jasmin.

