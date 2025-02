Što očekivati u Los Angelesu na još jednoj glamuroznoj dodjeli Oscara?

Pogledati filmove koji su nominirani za ovogodišnje Oscare, nisu propustila brojna poznata lica koja s nestrpljenjem iščekuju 97. dodjelu nagrada u Los Angelesu. Riječ je, naime, o povijesnoj godini - hrvatski film nominiran je za ovaj prestižni kipić. Kakve bi odjevne kombinacije naša lica odabrala da imaju priliku prošetati oscarovskim crvenim tepihom i zašto su katastrofalni požari izbrisali dio Kalifornije - sve ove teme na eventu je pretresla naša Matea Slogar za In magazin.

Uskoro će se održati dodjela Oscara, što znači da nas čeka još jedna noć puna glamura, mode ali i napetosti hoćemo li i mi osvojiti taj prestižni Zlatni kipić.



''Pratit ću dodjelu najvjerojatnije kao i dosad na društvenim mrežama gdje svi izbacuju najbitnije highlightse i tko je što obukao tko se nije dobro obukao'', govori Meri Goldašić.

''Oscar i je tu da napomene situaciju u svijetu i Oscar je ta manifestacije koja kaže trenutačno stanje, sigurno će na Trumpa i njegovu administraciju spomenuti, bit će nekog humora'', siguran je Josip Joško Tešija.



U fokusu će biti i odjevne kombinacije na najpoznatijem crvenom tepihu, a haljine se pripremaju mjesecima unaprijed.



Na Oscarima su poznati i famozni govori nakon uručenja zlatnog kipića. Dok neki nose papirić, drugi improviziraju iz glave, a evo kako bi to napravio pjevač Toma.



''Ja bi došao s cijelom bilježnicom i izlistao sva imena iz svojeg života, zanimljivi su ti trenuci, još nisam doživio svoj Grammy ili Oscar moment, ali kad budem, da budem spreman'', govori Tomislav Marić Toma.



Oscari će se održati 2. ožujka u Los Angelesu, i to samo nekoliko tjedana nakon katastrofalnih požara koji su poharali Kaliforniju.



''Tragedija i treba pomoć ljudima, dosta mojih prijatelja živi u L.A.- u i radio sam u L.A. tako da je to doista katastrofa'', govori Ante Vrban.



Arhitekt Ante Vrban i ondje je radio na projektima, a jasno je kao dan u čemu se krije najveći problem.



''Amerika recimo Malibu on se radio kroz vrijeme na starim konstrukcijama, nije kvaliteta gradnje u Americi na razini kao u Europi, nema zidanih kuća, tako da ne treba puno da nešto plane pogotovo s požarom. Potpuno je drugačije, takve kuće kod nas takva konstrukcija ne bi prošle ni građevinsku'', dodaje Vrban.



Oscari će ove godine biti popraćeniji u Hrvatskoj jer film Čovjek koji nije mogao šutjeti nominiran je u kategoriji za najbolji kratki film. Svatko ima svoje favorite, a ondje će se okupiti krem de la krem filmske scene.



A mi držimo palčeve da Oscara dobije Nebojša Slijepčević.

