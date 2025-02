Meghan Markle pokazala mini verziju sebe, prizor nje i kćerkice sve je raznježio!

Meghan Markle nastavlja s promocijom svog brenda As Ever, a reklamu je snimila sa svojom kćerkicom Lilibet.

Meghan Markle nastavlja s povratkom pod svjetla reflektora, koji je u njezino ime najavio izvor još u studenom.

Njezina kulinarska emisija ''With Love, Meghan'' nakon veće odgode ugledat će svjetlo dana u ožujku, a ujedno će služiti kao reklama njezina brenda.

Nakon problema s autorskim pravima na ime 43-godišnja bivša glumica preimenovala je svoj brend American Riviera Orchard u As Ever.

Shodno tome, promijenjen je i logo tvrtke, a na internetskoj stranici Markle se pojavljuje s kćerkicom Lillibet.

Meghan i Lilibet držeći se za ruke šeću kroz zeleni park na kalifornijskom suncu, a obje imaju bijele haljine koje lete na povjetarcu.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

"Neki od vas možda su čuli šaputanja o tome što sam stvorila. Za dva tjedna moja serija na Netflixu bit će lansirana, ali postoji nešto drugo na čemu sam radila. Oduševljena sam što vam mogu predstaviti As Ever, brand koji sam stvorila i u koji sam uložila svoje srce", napisala je Meghan. "Fraza znači 'kao što je uvijek bilo' ili neki čak kažu 'na isti način kao uvijek'. Ako ste me pratili od dana kada sam stvorila The Tig, znat ćete da ovo ne može biti veća istina za mene."

Navela je i kako je As Ever zamišljen kao veliko poglavlje koje uključuje više sfera interesa: "Ovo novo poglavlje je proširenje onoga što je oduvijek bio moj jezik ljubavi, lijepo spajajući sve što volim: hranu, vrtlarstvo, zabavu, promišljeni način života i pronalaženje radosti u svakodnevnom životu. Nastavit ću dijeliti s vama mali uvid iza scene kako se približavamo lansiranju i jedva čekam da dođete do svega što smo stvorili."

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Zahtjevi za zaštitu patenta koje je otkrio Daily Mail sugeriraju kako će As Ever prodavati i tekstilne proizvode poput stolnjaka i salveta, proizvode za njegu kože i kose te dekice, pokrivače, pokrivače za krevete i kućne mirise poput svijeća i difuzora s trskom. Isto tako, bit će dostupni vrtni alati poput lopatica, grablji i škara za šišanje, a unutar doma bit će i pribor za jelo, noževi i posuđe.

Zasad je potvrđeno kako će se proizvodi As Ever prodavati u dvjema trgovinama.

''With Love, Meghan'' stiže 4. ožujka, a hoće li ponovno nastati problem jer se ime njezina brenda već koristi, saznat će se uskoro.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Zašto je jedan njezin potez 2018. zgrozio zaštitare kraljevske obitelji, otkrijte OVDJE.

Kojim je povodom nedavno pokazala svoju djecu, otkrijte OVDJE.

