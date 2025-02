Potez Meghan Markle iz 2018. zgrozio je tadašnje zaposlenike kraljevske zaštite

Jedan potez Meghan Markle iz 2018. godine prilikom posjeta Kraljevskoj umjetničkoj akademiji i danas izaziva interes javnosti.

U rujnu 2018., nekoliko mjeseci nakon što je postala članica kraljevske obitelji, Meghan Markle je zapanjila britansku javnost kada je sama zatvorila vrata nakon izlaska iz automobila tijekom posjeta Kraljevskoj umjetničkoj akademiji.

I dok su neki pohvalili ovaj potez jer je, kako su zaključili, pokazao koliko je prizemljena, drugi su odmah kritizirali ovaj potez jer je kršio kraljevski protokol. Međutim, pravi razlog zbog kojeg članovi kraljevske obitelji ne bi trebali zatvarati vrata automobila u kojem dolaze mnogo je ozbiljniji.

Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

"Sumnjam da je o tome dugo razmišljala prije nego što se dogodilo, pretpostavljam da je to bio jednostavno nesvjestan refleks, ali zanimljivo je vidjeti koliko je ljudi to primijetilo, s obzirom na to da dostojanstvenici obično imaju osoblje koje to radi umjesto njih. To prvenstveno dolazi iz sigurnosnih razloga, a ne samo radi održavanja određene slike", izjavio je William Hanson, stručnjak za kraljevski bonton, dok su zaštitari za jedan tabloid poručili kako su članovi kraljevske obitelji na službenim događanjima najranjiviji kada izlaze iz automobila.

Da se nešto dogodilo Meghan, ne bi se mogla brzo vratiti u automobil nakon što je sama zatvorila vrata, jer se vozilo automatski zaključava, što bi joj dodatno otežalo bijeg.

Prince Harry i Meghan Markle Foto: Afp

"Iako se zatvaranje vrata automobila može činiti kao trivijalna stvar, moglo bi napraviti ključnu razliku", poručio je izvor.

Meghan se bolje snašla već mjesec dana kasnije, kada je došla na vjenčanje princeze Eugenie, rođakinje njezinog supruga princa Harryja.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

