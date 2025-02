Fanovi šokirani scenom potpune golotinje u seriji čiji su povratak jedva dočekali!

Stigla je nova sezona serije "Bijeli lotus", a fanovi su već izrazili svoje mišljenje o smjeru u kojem će ići popularna serija.

Dugoočekivana treća sezona HBO-ove serije "Bijeli lotus", smještena u jednom resortu u Tajlandu, stigla je noćas na male ekrane. Radnja se ovoga puta vodi oko obitelji Ratliff, koja je došla u Tajland kako bi kći obitelji intervjuirala budističkog redovnika za svoj diplomski rad, te grupe nekadašnjih srednjoškolskih prijateljica koje se žele ponovno povezati.

Dinamika tih grupa promijenit će se kada se pronađe mrtvo tijelo, a na policiji je da otkrije tko je ubojica.

Fanovi su uvelike prokomentirali prvu epizodu, najviše zbog potencijalne homoseksualne veze između braće Ratliff, koje tumače Patrick Schwarzenegger i Sam Nivola. Sin holivudskog snagatora Arnolda već se u prvim kadrovima obnažio te time izazvao pomutnju na društvenim mrežama.

Seeing Patrick schwarzenegger’s scene in the white lotus… https://t.co/99k949652l pic.twitter.com/48tvlTMl0h — Gabriel Divina (@GabrielDivina2) February 17, 2025

"Patrick Schwarzenegger, hvala ti što si već u prvoj epizodi najjeziviji lik u seriji", "Poludjela sam na scenu iz kupaonice s Patrickom Schwarzeneggerom u 'Bijelom lotusu', moram biti odmah sedirana", "Već vidim priču s gej incestom", "Priča s incestom, stražnjica i gluma Patricka Schwarzeneggera u prvoj epizodi, 'Bijeli lotos' u svom najčišćem okusu", dio je komentara na mlađeg Schwarzeneggera u seriji "Bijeli lotus".

Going feral at that bathroom scene with Patrick Schwarzenegger in White Lotus S3



I need to be sedated immediatelyyyyy pic.twitter.com/jUkVxwFVW0 — N.B. 🚀 (@SisforSpears00) February 17, 2025

I can already see the gay incest storyline happening…#TheWhiteLotus pic.twitter.com/gGe5zsTnT3 — Colt ᗢ (@skinnybitxhxo) February 17, 2025

Plot de incesto, bunda e peça do Patrick Schwarzenegger logo no primeiro episódio, The White Lotus no seu mais puro sabor #TheWhiteLotus pic.twitter.com/KUUcNBFhAE — Lucas Targaryen (@LucasFranca29) February 17, 2025

Ima i onih koji su našli vremena prokomentirati samu prvu epizodu.

"Kako 'Bijeli lotus' može razviti likove od nule do sto u samo sat vremena?! Apsolutno majstorsko pripovijedanje. Ovo je serija koja zna cijeniti gledateljevo vrijeme", "Treća sezona je započela s gej incestom, ogorčenim sredovječnim ženama i Britancima i, iskreno, živim za to", "Napokon nisu imali žuti filter", napisao je jedan dio komentatora.

How can White Lotus develop characters from 0 to 100 in just an hour?! Absolute masterful storytelling. This is a show that knows how to respect the viewer’s time. — ProfNoctis (@ProfNoctis) February 17, 2025

White Lotus didn’t have that ugly yellow filter for this new season THANK GOD pic.twitter.com/HAo5fhRVF6 — ✯ (@evune) February 17, 2025

Ipak, najviše pohvala za svoju glumu dobila je pjevačica Lisa iz grupe Blackpink, za koju su se neki pitali zašto je Hollywoodu trebalo toliko dugo da joj da ulogu.

lisa is so natural 🤌🏻

like i wouldn’t believe you if you told me this is only her acting debut cause WOW ✨#LISAxTheWhiteLotus — LISAKARMA 🦋 (@onlystanLISA) February 17, 2025

The white lotus 3 casts didn't lie, Lisa really is such a natural actress 😳 — Lisa my bebe 051 (@Yanxi051) February 17, 2025

Osim Schwarzeneggera, još je jedno dijete slavnog glumačkog para dobilo ulogu. Više o tome pročitajte OVDJE.

I dok je treća sezona započela noćas, kritičari su dobili priliku ranije pogledati seriju. Kako su oni vidjeli "Bijeli lotus", pročitajte OVDJE.

