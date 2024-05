Lana Jurčević konačno je otkrila ime kćerkice, ona i partner objavili su ga na originalan način!

Lana Jurčević na Instagramu je konačno otkrila koje je ime dala kćeri, ona i njen partner tim su se povodom i tetovirali.

Pjevačica Lana Jurčević konačno je otkrila ime kćeri koju je rodila krajem prošle godine.

Na svom profilu na Instagramu Lana je objavila novi videozapis na kojem je pokazala da su ona i njen partner Filip tetovirali njeno ime na podlaktice, a podijelila je i nekoliko neodoljivih prizora bebe.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević prvi put pokazala lice svoje kćerkice, no informaciju koja sve zanima još nije otkrila!

A ime koje su dali svojoj mezimici je Mayla Lily.

''Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karater ''izlazi'' iz nje već sad i kako se povezujemo'', napisala je Lana.

''Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ''slučajnosti'' i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno'', dodala je.

Mjesto na kojem je Lana tetovirala njeno ime ima i veliko značenje.

''Na ovo mjesto su me pikali više od 100 puta da bi ona došla na svijet. Njeno ime na putu do srca'', pisalo je na videozapisu.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević pokazala kako je uredila kutak za svoju kćer, evo što je posebno ukralo svu pažnju: ''Najdraži dio stana!''

Podsjetimo, Lana je kćerkicu dobila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Imala je kompliciranu trudnoću i težak porod, a o svemu je pisala na svojem blogu.

O imenu koje je dala bebi već se mjesecima nagađa na društvenim mrežama, a dala ga je naslutiti objavivši fotografiju cvijeta lotusa.

